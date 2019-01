https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.01.2019 - Última actualización - 7:49

6:53

El corte de la ruta 1 a la altura de Colonia Teresa deberá esperar un tiempo más hasta ser reparado: las aguas ampliaron la brecha y pasó de los 20 hasta los 40 metros.

Corte sobre la ruta 1 Se demora la instalación del puente Bailey porque se duplicó el tamaño de la erosión El corte de la ruta 1 a la altura de Colonia Teresa deberá esperar un tiempo más hasta ser reparado: las aguas ampliaron la brecha y pasó de los 20 hasta los 40 metros. El corte de la ruta 1 a la altura de Colonia Teresa deberá esperar un tiempo más hasta ser reparado: las aguas ampliaron la brecha y pasó de los 20 hasta los 40 metros.

Luis Verón / redacción@ellitoral.com

La erosión que produjo el agua proveniente de los campos de la zona oeste de la ruta provincial 1, al norte de Colonia Teresa, complicó la instalación de un puente Bailey de más de 40 metros de largo.

Luego de producirse un socavón ayer a la madrugada la brecha, que ayer era de unos 20 metros, esta mañana se duplicó, según las fuentes consultadas.

Por este motivo, el Batallón de Ingenieros 1, que llegó anoche a la zona para la instalación de un puente Mabey Doble Simple reforzado de 42,7 metros de largo y una capacidad portante de 25 toneladas, regresaron este medio a su cuartel, hasta tanto se realicen los trabajos para detener la erosión y colocar un puente de unos 60 metros para restablecer la transitabilidad en la ruta costera, tramo que une las localidades de Colonia Teresa y Alejandra.

Desde el lugar del hecho, el Jefe de la Zona IV de Vialidad Técnico Rafael De Córdoba, informó que a partir de este lunes comenzará a llegar a esa zona “piedra de primera voladura”, para poder realizar una escollera en cada lado del corte, para que luego el ejército pueda instalar el puente y restablecer lo antes posible la transitabilidad.

Imágenes gentileza Radio Uno San Javier

Actualmente, los desvíos se realizan de sur a norte sobre Ruta 1 en la intersección con la Ruta 39 (altura San Javier), donde los conductores podrán tomar luego la Ruta 11. Para quienes se dirijan en sentido contrario, deberán desviar en Ruta 41 (altura La Lola).



Finalmente se informó desde la empresa Paraná Medio se informó que se mantendrá el servicio con el corte desde Reconquista hasta Alejandra y desde Santa Fe hasta San Javier. Por el momento, no se prevén transbordos.

“En el olvido”

Ante el complejo escenario que atraviesan varias localidades del norte de Santa Fe por las inundaciones, el diputado de Cambiemos, Federico Angelini, manifestó su enojo por la “inexplicable inacción” de los últimos 30 años de gobiernos socialistas y peronistas en la provincia, que “no diseñaron un adecuado plan hídrico ni ejecutaron las obras de infraestructura necesaria para evitar estas catástrofes”.

“Les pedimos a los funcionarios provinciales y a quienes formaron parte del gobierno kirchnerista que antes de criticar tomen conciencia de las escasas obras que se llevaron adelante durante los más de 10 años que hace que gobierna el Socialismo y los 24 años en los que estuvo el Peronismo al frente del Ejecutivo provincial”, enfatizó Angelini y agregó: “El norte santafesino ha estado en el olvido durante más de 30 años y hoy, los resultados de esa desidia los padecemos todos”.

El referente de Cambiemos en Santa Fe apuntó que desde la asunción del presidente Macri “no sólo se han incrementado los envíos de recursos por coparticipación a las provincias para que puedan realizar más obras, sino que el propio Gobierno Nacional está llevando adelante un plan hídrico, en el que Santa Fe es una de las provincias más beneficiadas”, indicó y recordó “las obras de reacondicionamiento que Nación está ejecutando, por ejemplo, en el canal de Vila Cululú, con más de $ 500 millones, y en el canal San Antonio, en la cuenca del río Carcarañá, con más de $ 600 millones, así como también el reservorio número 3 en Córdoba para evitar que el agua llegue a Santa Fe y desborde La Picasa, además de muchas otras obras viales para mejorar la logística y la competitividad de los productores santafesinos”.

No obstante, aclaró que “en apenas tres años no podemos suplir toda la inacción de más de 30. Es un plan gradual, pero sería bueno que el actual gobierno provincial tome cartas en el asunto y complemente estos trabajos de Nación con un verdadero plan hídrico y obras que urgen para el norte de la provincia”.

Falta de inversiones

Durante una recorrida por La Fiesta Provincial del Queso en la localidad de Progreso, el precandidato a gobernador Omar Perotti se refirió a las inundaciones que afectan al norte de la provincia al asegurar que “si no tenemos un enfoque sobre dónde hay que invertir como provincia nos seguiremos equivocando, hay una concepción plasmada gravísima durante estos años que como allí vive poca gente y hay que hacer obras que nadie ve, entonces no se invierten montos importantes”.

“Lo que no se termina de entender son los niveles de pérdida que tenemos año tras año por no tener estas obras, por pensar en la cantidad de habitantes o en el padrón electoral. Hay que dejar de perder y hacer lo que se debe hacer para que la provincia no tenga que sufrir todos los años la misma situación”, dijo Perotti.

En ese sentido Perotti contó que “en 2016 nuestra zona tuvo una de sus inundaciones más duras y que más afectó a la cuenca lechera, y de la cual hoy todavía quedan secuelas. En el momento el agua genera daños de infraestructura, genera las dificultades propias del acceso a la vivienda, de las necesidades de evacuación; después viene la otra parte, cuando el agua baja no todo se normaliza, ahí hay que acompañar a los productores con sus pérdidas. Lo inmediato, lo formal es la declaración de la emergencia o desastre, pero eso tiene que estar acompañado de un fondo, por eso este pedido que hemos hecho viene con la solicitud de recursos especiales para esa reconstrucción”.