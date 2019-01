https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.01.2019

10:53

Se despidió del plantel pero no hay una oferta concreta

¿Qué pasa con Jonathan Galván?

El defensor Sabalero se despidió del plantel y de Comesaña este lunes, pero no hay ninguna oferta concreta de Argentinos Juniors, club donde tiene pensado jugar Jonathan.

El Litoral Jonathan Galván se presentó este lunes en el entrenamiento Sabalero para despedirse de sus compañeros y de Julio Comesaña, en lo que sería su partida hacia Argentinos Juniors. Igualmente, de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, todavía no hay una oferta concreta del club de La Paternal. Vale recordar, que Colón compró al jugador en casi un millón de dólares. Su paso por Santa Fe Galván tuvo una serie de lesiones que le imposibilitaron consolidarse en la defensa rojinegra, algo que tenía en mente Eduardo Domínguez a principios del año pasado, cuando había comenzado el torneo dándole la titularidad en un partido importante como contra Boca en la Bombonera. En aquel momento, el jugador sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo alejó por las canchas durante casi todo el año. Después, cuando logró entrenar con normalidad, en un partido de reserva contra Belgrano a fines del 2018, el jugador padeció un esguince de grado 3 con rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. Hoy en día, el futbolista se entrena con normalidad y fue titular en el último amistoso contra Nacional, donde el Sabalero igualó 2 a 2 y ganó por penales.

