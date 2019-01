https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.01.2019

Lo confirmó la Aprevide

La Superliga se reanudará con dos partidos con público visitante

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dio el visto bueno para que Defensa y Justicia vs San Lorenzo y Aldosivi vs Racing jueguen sus encuentros con las dos hinchadas presentes.

