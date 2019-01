https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde las 21, visita a River Plate en otro de los pendientes del equipo de Gallardo. Está frío lo de Spinelli y Bergessio: ¿busca un carrilero?

Se quedó y la pegó. Augusto Lotti (izquierda), Nico Andereggen (centro) y Mariano Gómez (derecha) posando en la cancha de Colón antes de un clásico de reserva. Si bien lo pidió Arsenal, el ex Racing se quedó en Unión y le clavó dos goles de verano a Boca, que le abren las puertas del once titular contra River. De los otros dos, Nico está en Suiza y el zaguero en la segunda de España. Foto: El Litoral

Es la única duda para jugar este miércoles Lotti le sacó una "Cuadra" a Maxi

Augusto Lotti, el chico del verano en Unión con sus dos goles a Boca, sacó una pequeña luz de ventaja por sobre Maximiliano Pablo Cuadra en el armado del ataque tatengue para visitar este miércoles a las 21 a River Plate en el Monumental de Núñez, cuatro días antes de ir a Córdoba para jugar el domingo ante Belgrano. Es que hoy, en el primer ensayo tocando la pelotita, jugaron Lotti y Trayonski en la ofensiva rojiblanca. El resto, sin dudas, serán los mismos diez que arrancaron contra Boca en el Minella.



Así las cosas, el posible once sería con: Nereo; Martínez, Yeimar, Corbalán y Bruno Pittón; Zabala, Mauro Pittón, Acevedo y Fragapane; Troyanski y Lotti. La ventaja que le saca el ex goleador de la reserva de Racing (Lotti) al delantero que “soltó” Coudet es que lleva más tiempo con el equipo y conoce los movimientos. De todos modos, el once de Leo para ir a River no está confirmado.



Ni Spinelli ni Bergessio



Los dos jugadores, el rubio Spinelli y el experimentado “Lavandina” Bergessio, declararon que les encantaría jugar en Unión “por la relación con Leo Madelón”. La realidad es que las dos gestiones están, por estas horas, casi descartadas para llegar a López y Planes.



La idea de Madelón es sumar, sí o sí, alguno más de mitad para arriba. “Pero debe surgir algo que sea interesante, porque nos jugamos diez finales en muy poco tiempo de la Superliga”, comentaron en el entorno del cuerpo técnico.



La realidad es que, hoy por hoy, lo que preopcupa es la lesión de Brian Álvarez porque lo deja con pocas opciones por el carril izquierdo. “Hoy por hoy, sólo queda Fragapane para hacer la banda. Del otro lado, está Zabala y está Ríos. Pero por izquierda quedamos muy justos”, deslizan.



En consecuencia, más allá del ruido que hacen los nombres de Spinelli o Bergessio, se está trabajando y mucho para generar un recambio por el carril izquierdo del mediocampo tatengue.



Hasta ahora, Unión se reforzó con dos delanteros (Nicolás Mazzola de Chile y Maximiliano Pablo Cuadra de Racing) y un volante uruguayo de apellido Méndez, lo que provocó la salida de dos jugadores a Olimpo de Bahía Blanca por seis meses (Manuel De Iriondo y Matías Gallegos).

