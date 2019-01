Estudian tres posibles casos más de dengue en el suroeste de la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son personas que habitan en el mismo barrio donde se detectó el caso positivo días atrás. Tampoco tienen antecedentes recientes de viajes. En las próximas horas se darían a conocer los resultados.

El viernes se confirmaba un caso de dengue autóctono en un barrio del suroeste de la capital santafesina. En la zona se realizaron los trabajos correspondientes de bloqueo, consultas a los vecinos respecto a su estado de salud, descacharrización y fumigación focal. Resultado de esto: tres personas más con estados febriles.

Dicha información fue confirmada este lunes en el programa de C&D Litoral “Arriba Santa Fe”, por la ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi. “Efectivamente, encontramos tres personas con estados febriles, que no quiere decir que sean casos de dengue, pero lógicamente hay que estudiarlos por protocolo. Estamos obligados a detectar o descartar que no sea dengue, y hacer todo lo que corresponde al descacharrado y a la fumigación focal”.



El caso positivo que se dio a conocer días atrás, fue a raíz de la consulta de un hombre joven (25 años) que estaba con un cuadro febril. Más allá de que los síntomas son inespecíficos, la fiebre es el más habitual junto a los dolores musculares. Cuando se hace un laboratorio, buscando glóbulos blancos y plaquetas, se encuentra por lo general en dengue, que ambos están por debajo de los valores normales. Con este alerta, en verano, el dengue es una de las primeras opciones que se tienen en cuenta. “Como tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Laboratorio Central, se confirmó que fue un caso de dengue positivo, de la variedad ‘Dengue 1’, que es el mismo que tuvimos durante 2009 y 2011. En este marco se siguió con todo el algoritmo de trabajo, la persona evolucionó favorablemente y está en su casa”, contó la ministra.



Con los otros tres casos febriles cercanos, se realizó la medida de aislamiento y se los invitó a la toma de muestras. “Por ahora no tenemos resultados, porque dependen de los estudios que se deban hacer, respecto a los días de evolución. No obstante las acciones de bloqueo se realizan igual como si fueran positivos. Tampoco en estos tres posibles casos había antecedentes de viajes”, describió la funcionaria.



Si bien a Santa Fe el ingreso del virus es a partir de la importación, cabe la posibilidad, de que el virus ingrese inadvertidamente, a partir de viajeros y que no se identifiquen. “En este caso positivo que se confirmó, no encontramos un vínculo de viaje, no es algo raro, pero lo común es que haya un antecedente en la cadena de transmisión. Por este motivo es que sí hubo que estar recorriendo el barrio por las zonas donde habitualmente asiste el afectado, hacer la búsqueda de febriles alrededor, etc”, dijo la ministra.



Ya hubo, en otras oportunidades, experiencias de tener un único caso aislado y no haber tenido más en otras localidades, con lo cual esto no implica una alarma, sino lo que se viene realizando: la búsqueda intensiva de febriles.



“Es el primer caso en la provincia. Poder predecir cómo nos puede ir en el verano con el dengue, no lo podemos hacer. Hay veranos que tuvimos muy pocos casos, otros en los cuales comenzaron bien temprano en enero y en otras oportunidades recién los primeros casos positivos aparecieron para la época de Pascua”, resaltó Uboldi.