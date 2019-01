https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uboldi en CyD Litoral Faltante de vacunas en Santa Fe

El 2018 no fue un buen año respecto a la provisión de vacunas a la provincia. Y este 2019, por ahora, no es la excepción: se ha entregado sólo un 25% de lo estipulado.



“En agosto ya pedimos un refuerzo, previendo las lluvias en verano, sobre todo con doble adultos para tétano y hepatitis ‘A’ que son las dos que necesitamos para inundación. Ésas ya las recibimos. Pero está faltando rotavirus; tampoco se regularizó la situación por el meningococo. El año pasado terminamos con sólo el 50% de la entrega; tampoco llega la triple celular, que es la que utilizan las embarazadas para evitar la tos convulsa en el bebé. Hay una promesa de entrega para esta semana, pero no en el volumen que necesitamos”, confiesa la encargada de la cartera sanitaria santafesina. En el contexto actual, con mucha logística ubicada en el centro-norte, para poder trabajar con insumos, si no se tiene la cantidad de vacunas necesarias, se debe hacer un esfuerzo doble: porque hay que buscar la gente e invitarla al efector para que complete los calendarios. Hoy todo lo que llega, se focaliza y destina al centro-norte, donde el escenario es muy complejo.



La menveo, es otra de las faltantes. “Supuestamente en febrero se normalizaría la situación, pero a la fecha nos mandarían una cantidad que va a significar, por ejemplo, para grandes urbes 10 dosis por centro, o sea nada. Esto no sólo complica la logística, sino también el vínculo del equipo de salud con la comunidad. Que no puede comprender que no es un problema nuestro, sino que dependemos del Estado nacional.