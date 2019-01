Visita sorpresa de Lifschitz a Reconquista por la emergencia

Gustavo Capeletti



A primera hora de este lunes, el gobernador Miguel Lifschitz desembarcó en Reconquista de manera sorpresiva acompañado por los ministros Pedro Morini y José León Garibay, por el titular de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y por el administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, para presidir una reunión por la emergencia hídrica que afecta a la ciudad y que ya suma 140 evacuados.



El cónclave se llevó a cabo en la sede municipal con la presencia del intendente Amadeo Enrique Vallejos, del senador provincial Orfilio Marcón, y de secretarios del gabinete local y entidades que colaboran solidariamente en la asistencia a los afectados.



Al finalizar el encuentro, el primer mandatario provincial brindó una conferencia en la que expresó que “este año como todos los años en que me ha tocado gobernar la provincia de Santa Fe lo arrancamos con precipitaciones intensas y con inundaciones en distintos lugares. Hemos tenidos años en los que prácticamente fueron afectados todos los departamentos, otros en lo que ha habido afectaciones parciales”.



En ese sentido, agregó que “este año nos ha tocado en el norte santafesino, comenzó en 9 de Julio y luego se fue extendiendo a Vera y General Obligado y hoy tenemos a San Javier y San Justo también afectados por precipitaciones muy intensas”



“En Reconquista han caído casi 900 milímetros en dos meses, lo que normalmente cae en un año ha caído en pocas semanas, y esto ha ocurrido de manera similar en otras regiones del norte provincial”, graficó.

Luego destacó que “trabajamos en la emergencia, acompañando el esfuerzo de las autoridades locales y las instituciones, atendiendo a familias evacuadas, cubriendo la demanda social que se produce en estos casos y las obras propias de una emergencia. Y en estos años también pudimos avanzar mucho en la planificación y en la conformación de comités interjurisdiccionales con provincias vecinas, situación que antes no existía”.

Lifschitz aseguró que sus declaraciones respecto de que "la zona afectada no era las más productiva de la provincia" fueron sacadas de contexto y malinterpretadas. "Hice referencia a que en esta ocasión no tenemos, como en años anteriores, toda o gran parte de la provincia afectada por el agua. Lo que dije fue que en el global esta inundación no tiene la incidencia que otras anteriores. Lógicamente que para los productores del norte el impacto es muy alto".