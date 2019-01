https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde enero, rige una ley provincial que promueve la “transparencia del sector” a través de una exención impositiva para las industrias lácteas santafesinas que abonen precios mínimos a los tamberos. Resta conocer cómo se implementará la ley, por lo que habrá reuniones durante los próximos 60 días para llegar a un consenso en la cadena. Escepticismo en el sector primario.

Nueva ley de lechería CARSFE: "No se necesita una nueva ley, sino cumplir lo vigente"

Según la Ley 13.833, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, se dispone la creación de una “Mesa de Concertación y Determinación del Precio de Referencia de Leche de la Provincia de Santa Fe”. Además, se destaca que las industrias lácteas que paguen por encima del precio fijado por la mesa, recibirán como “premio” una exención en ingresos brutos.

Al respecto, Eduardo García Maritano, referente de CARSFE, expresó que desde la entidad no se veía la necesidad de una nueva ley, si en cambio de cumplir con lo que ya se encuentra vigente. “¿Hacía falta algo específico para la lechería? Con lo que existe alcanzaba, si había que hacer algo especifico debía ser justamente muy específico y esta ley es muy amplia. El proceso debió consistir de un debate a fondo con todos los integrantes de la cadena para lograr una ley consensuada para una rápida implementación”.

Por otro lado, explicó que la idea de promocionar la transacción formal por medio de una exención impositiva es “muy interesante”. “La posibilidad de tener una transacción formalizada es algo que venimos pidiendo desde hace tiempo. Lamentablemente en la ley no se especifica bajo que forma se va a implementar. La transacción puede ser compra-venta, compra venta formal, puede ser compraventa escrita, para nosotros suministro cumple una determinada cantidad de particularidades. Cuando fuimos consultados sobre este proyecto debimos discutir mas a fondo estas cuestiones para que no sea una ley puramente enunciativa”, consideró Maritano.

Sobre el establecimiento de un precio de referencia a través de la Mesa de Consertación el referente de Carsfe manifestó que este “debe salir de la información del mercado y no de una junta de personas que dicen el precio tiene que ser este”, y continuó :“la ley podría decir vamos a observar distintos precios de referencia que hoy ya existen, como el SIGLEA aunque no sea de nuestro agrado,o el precio de referencia de Santa Fe que esta mejor hecho pero no está publicitado. Puede haber un bureau de estadistas que digan el precio mas o menos es este, pero no deja de ser un precio de referencia”.

Consultado sobre la implemetación de la ley, Roberto Tión, Secretario de Ganadería, Lechería y Recursos Naturales, sostuvo que se apunta a promover la informalidad cero. “ Se deberá declarar la leche procesada, pagar el precio correspondiente y justo, se verá que se estandaricen los valores de la leche, y se pague por sólidos y por calidad. Todo lo necesario para que el sector trabaje con transparencia”.



Le ley, admite Tión, no suma demasiados aspectos nuevos a lo que ya se encuentra vigente y se trata más de unificar criterios. “La mesa de consertacion ya existe, igual que el precio de referencia, los fondos disponibles para el sector de alguna manera u otra siempre estuvieron. No es menos de lo que tenemos, es igual o mejorado en algunos aspectos; la novedad es principlamente la excención impositiva para la industria.



Si bien la ley ya fue promulgada, se estableció un plazo de 60 días para su reglamentación, en los que que según explicó el secretario, el ministerio de la producción cumplirá un rol muy importante. “Ya tengo consultas de algunas industrias y del sector primario solicitando reuniones para empezar a analizar la implementacion, que esperamos sea consensuada para que sea lo menos traumatica para todas las partes”. Habrá alguna charla particular con alguna empresa que lo solicite y luego la discusión deberá ser en conjunto”.

“Estos 60 dias nos van a poner a prueba para ver si podemos consensuar las normas que establece la ley para transparentar la lechería” consideró Tión.