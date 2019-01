https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.01.2019

9:13

Música en Mar del Plata Los extremos de un mismo "barullo"

Raúl Emilio Acosta

Si por barullo entendemos ruido, confusión, desprolijidad y desaciertos estaremos cerca de la definición. “Ruido, desorden y confusión grandes, generalmente provocados por un grupo de muchas personas que hablan o se mueven al mismo tiempo”. También: “Desorden grande en las cosas o mezcla de muchas cosas en desorden”. Dice más Wikipedia y la RAE: “El concepto de barullo procede del vocablo portugués barulho. El término alude al desconcierto, lío, despelote o desbarajuste que se suele generar cuando se tramitan varias cosas en simultáneo.

El punk arenero

Mala Espina es un banda cuyos comienzos datan del año 2004 con la formación Yodri (bajo y coros), Bitten (guitarra y voz), Dieguito (guitarra y voz) y Lukas (batería). En estos años transcurridos la banda mantiene el estilo punk de los comienzos intercalando matices de otros estilos como el rock, ska, reggae, entre otros. Actualmente la idea de Mala Espina es proyectarse más allá de Mar del Plata, tratando de girar por toda la zona y Capital Federal difundiendo su música, su ideas, proyectos, etc. de la mejor forma que saben hacerlo que es tocando, haciendo música, luchando y realizando cada show como si fuese el último”.

Estuvimos en Bar El Paso donde realizaron, este viernes 18 de enero, un recital memorando los 15 años de trayectoria. Inscribirse en un múltiple concurso, como es Premios Estrella de Mar, obliga a ciertos requisitos. Uno de ellos el horario. No se cumplió. Lo otro, básico, la oferta musical que en el grupo Mala Espina avanza por la esperanza y el entusiasmo.

Si se premiase el entusiasmo creo que no sólo la música, sino el país estaría en otro sitio. El conocimiento musical es básico. Algunos conocimientos básicos no estaban. El barullo sí.

Demasiadas masitas

En el Castagnino, “La Traviata”. La famosa obra de Giuseppe Verdi podrá disfrutarse en este museo emblemático de la ciudad, con un grupo de solistas, piano y ensamble musical de cámara.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino ofrecerá conciertos durante enero y febrero. “La Traviata” fue el espectáculo de este viernes 18, a las 22, en una versión íntima de la célebre ópera de Giuseppe Verdi para solistas, piano y ensamble musical de cámara.

Tiene la participación de María José Dulin, Iván Maier, Fernando Santiago, Edith Villalba, Melany Flores Carrión y Jon Crespo Herrero, puesta en escena de Pablo González Aguilar y dirección musical del Maestro Horacio Soria.

El montaje de esta ópera se realizó en la Villa Ortiz Basualdo (Museo Castagnino), una construcción de particularísimas características que ofrece posibilidades únicas.

Se trata de una versión íntima en la que la sucesión de escenas transcurrirá en diversos ambientes de la casa, por lo que cada función convocará a un número no mayor a cuarenta personas. La obra se acompañará con una degustación temática”.

El programa que reproducimos dice todo, excepto que no hay una acústica, hay una residencia histórica y tres horas (Verdi las precisa) pone en diferente plano este espectáculo ¿musical, sólo musical?

Más cercano al Mozarteum o, también y por allí el barullo, troca a “La Traviata” en música funcional para una degustación. Demasiado para eso. Y con quienes y en que rubro compite... Tal parece destinado a un premio especial para dejar tranquilas las aguas “culturales” de la región. Verdi vale una “Traviata”. Siempre.

El parentesco como pergamino

El Argentino es un reducto tanguero de calle Chacabuco, en Mar del Plata, que funciona todo el año. Lo he visitado en invierno. Como dice la frase: “El tango es un pensamiento triste que se puede bailar”. Se baila en el Argentino.

Allí se presentó “Herederos”: Es un espectáculo de canto ideado y realizado por tres herederos del folclore desarrollando un repertorio folclórico de compositores con parentesco y/o vecindad con la ciudad.

Nancy Ábalos es hija de Adolfo Ábalos, titular del legendario quinteto Los Hermanos Ábalos, que eligió Mar del Plata para vivir.

Juan Manuel Chazarreta, hijo del notable cantautor Juan Carlos “Canqui” Chazarreta, autor de celebres canciones del repertorio folclórico argentino, “Por las trincheras”, “Zambita del musiquero”, “Esquina al campo”, por citar algunas. Juan Manuel se cría MDQ y es aquí que, a principios de los ochenta empieza su carrera como cantautor e interprete.

Alejandro Placé es nieto de “Pichina” Hernández, considerada la madre del folclore marplatense, quien en 1953 funda la Agrupación El Ceibo.

En “Herederos” además de sus propias composiciones se escuchan las de Don Adolfo o el “Canqui”, pero también de aquellos autores vecinos de esta ciudad como Roberto Cambaré, Tito Segura, Alberto Merlo, Víctor Abel Giménez, Norberto Albornoz, entre otros.

Ser hijo y venerar a los padres y a los apellidos (Andrés Chazarreta...) trae obligaciones. A veces confusiones. Barullos. Enfrentar muchas chacareras, milongas sureras, triunfos, cifras, un Borges / Piazzolla y zambas “carperas” no es sencillo. El unísono no es lo mejor para tres individualidades y las versiones como solistas no conmueven cuando son de material conocido y no deslumbran cuando se trata de canciones propias. Pese a lo que escribe este cronista, los tres espectáculos tuvieron su convocatoria.

Pienso en los festivales de verano del país, y de nuestra provincia. Me gustaría sugerir a los organizadores que no copien estos barullos. Los violines en un Teatro y para mas de 40 personas. El punk como oferta debería avisarse (por los decibeles) y las peñas folclóricas necesitan vino tinto y empanadas. También perdón. Son peñas. Entusiasmo y bombos. Ser jurado tiene lo suyo.