El presidente del Nantes: "Él es un luchador, no ha terminado, tal vez esté en alguna parte"

La desaparición del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala consterna a todo el mundo deportivo, sobre todo en la provincia de Santa Fe y su Progreso natal.

Mientras se despliega una importante búsqueda sobre el Canal de la Mancha, quien también se expresó fue el presidente del club francés Nantes FC, donde Sala se convirtió en figura goleadora. A través de un comunicado de prensa emitido por el equipo, el titular dice: "Estoy pensando en sus amigos, su familia, todavía tengo esperanza, él es un luchador, no ha terminado, tal vez esté en alguna parte, esperando noticias que esperamos sean positivas, Estamos muy conmovidos por todo el apoyo recibido desde esta mañana "

En otro tramo del texto Waldemar Kita remarcó: "La gerencia y todo el Club mantienen la esperanza y es toda la familia del FC Nantes quien reza para que Emiliano y los demás pasajeros del avión finalmente se encuentren sanos y salvos".

Por otra parte, el FC Nantes se une a la llamada de los partidarios para dejar un caer un tulipán amarillo a los pies de la fuente Royal Place en Nantes.

El comunicado completo

