Encontraron "objetos flotando" en la zona donde buscan a Emiliano Sala

Cuando se cumplieron 15 horas desde el comienzo de los trabajos de rescate de la aeronave que trasladaba al futbolista santafesino, las autoridades vieron “varios objetos flotantes en el agua” pero que aún no pueden confirmar si se trata del Piper Malibu.

Esta información fue publicada por la policía de Guernsey a través de su cuenta de Twitter. “Durante la búsqueda, que lleva más de 15 horas, se han utilizado múltiples activos aéreos y marítimos de Reino Unido y Francia. Se han visibilizado varios objetos flotando en el agua, pero no podemos confirmar si alguno de estos corresponden a la aeronave desaparecida”, afirmaron.

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft.