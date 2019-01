https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 22.01.2019 - Última actualización - 15:51

15:49

Las tareas se reanudarán este miércoles Suspenden por falta de luz la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala Las autoridades policiales reconocieron que las posibilidades de supervivencia son ínfimas. Las autoridades policiales reconocieron que las posibilidades de supervivencia son ínfimas.

El Litoral / Telam



La policía de la isla de Guernsey, ubicada en el Canal de la Mancha, confirmó que las tareas de búsqueda del avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala fueron suspendidas por hoy y que se reanudarán mañana.



En el último parte de las 17 (horario GMT, las 14 en Argentina), la policía británica informó que "las operaciones de búsqueda y rescate han sido suspendidas" por la ausencia de luz natural.



A su vez, agregó que el plan se "reanudará mañana al amanecer" y que por hoy no habrá más informaciones oficiales.



Previamente, las autoridades policiales habían señalado que luego de quince horas de búsqueda con "múltiples activos aéreos y marítimos de las islas del canal, Reino Unido y Francia" se habían encontrado "varios objetos flotantes en el agua" pero no pudieron confirmar que se tratara de la avioneta desaparecida. Además, se confirmó que no habían "encontrado señales" de los pasajeros a bordo y que en caso de haber intentado amerizar (intentar descender de manera controlada sobre el agua) "las probabilidades de supervivencia" a esta altura ya eran ínfimas.

Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



There will be no further updates tonight. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 de enero de 2019

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 de enero de 2019