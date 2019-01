https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.01.2019 - Última actualización - 18:11

17:04

Así lo reveló el futbolista uruguayo Diego Rolan, excompañero de Sala en el Burdeos. El mensaje se lo mandó Sala a un amigó en común.

Buscan su avión en el Canal de la Mancha Audio: Durante el vuelo Sala mandó un mensaje diciendo que sentía "miedo" Así lo reveló el futbolista uruguayo Diego Rolan, excompañero de Sala en el Burdeos. El mensaje se lo mandó Sala a un amigó en común. Así lo reveló el futbolista uruguayo Diego Rolan, excompañero de Sala en el Burdeos. El mensaje se lo mandó Sala a un amigó en común.

El Litoral / Telam



El uruguayo Diego Rolan, excompañero de Emiliano Sala en Burdeos, de Francia, reveló este martes que el futbolista le envió un mensaje a un amigo en común durante el vuelo en el que confesó sentir "miedo" de lo que le podría pasar.



"Emiliano le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, y que si no lo encontraban ya sabían lo que había pasado", reveló Rolan en declaraciones a la radio AM 1010 de Uruguay.

Dios al mando, aparece Emi 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 fe pic.twitter.com/xE64geTETO — Diego Rolan (@diego_rolan) 22 de enero de 2019



Rolan compartió equipo con el santafesino Sala en Burdeos y expresó sentirse "impactado" por la noticia de la desaparición del avión que lo trasladaba desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Gales).



"Estoy impactado porque fue compañero mío y compartimos muchas cosas, así que espero que pueda aparecer", deseó Rolan, quien actualmente milita en Leganés, de España.

En el transcuso de la tarde se dio a conocer el audio que Emiliano le envió a un grupo de amigos. "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dijo el santafesino.

En otra parte del mensaje, Sala manifestó: "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".