Martes 22.01.2019

“Tarifas impagables” Cleri dijo que la EPE debe ser "parte de la solución, no el problema"

El diputado nacional Marcos Cleri dijo que “observamos que desde hace bastante tiempo las tarifas son impagables, y que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es parte de la solución, no del problema, como está haciendo el gobernador, a quien le pedimos que no siga el camino del gobierno Nacional, donde solo se aumentan tarifas, no se toman medidas a favor de la ciudadanía, y sobre se traslada una política que es netamente de ajuste”.



Cleri reflejó que “si uno ve los balances de las empresas generadoras y las distribuidoras de energía, son todos con muchas ganancias, a costa de meterle la mano en los bolsillo a la gente y pagar un servicio que es muy caro, no es bueno, y que afecta a todos”.



El diputado expresó también que “en el Congreso de la Nación vamos a hacer el esfuerzo de tratar de parar el tarifazo, pero a través de la EPE el gobernador tiene una herramienta fundamental, de no trasladar ese precio, bajar el costo de la energía y empezar a mostrar un camino diferente desde la provincia, para que el resto del país se acople y darle un mensaje ejemplificador al gobierno nacional, de que hay otro camino posible”.