Retoman la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala

Desde la mañana temprano, efectivos de seguridad y rescatistas retomaron la búsqueda del avión en el que viajaba el jugador santafesino Emiliano Sala, en el Canal de la Mancha.

De acuerdo a la información que brinda la Policía de Guernsey, se desplegaron dos aviones que buscarán en áreas de interés; “creemos que en esos sectores hay mayor probabilidad de encontrar algo”, reconocieron a través de los comunicados que lanzan cada vez que surge una novedad.

Parte de las 8.30 (hora argentina): "Hay tres aviones y un helicóptero en el aire. También estamos revisando imágenes satelitales y datos del teléfono móvil para ver si pueden ser de alguna ayuda en la búsqueda. Hasta ahora nada manchado se puede atribuir al plano que falta".

