Miércoles 23.01.2019

Desaparición de Emiliano Sala Rostros tristes y de preocupación en Progreso

Hernán Álvarez / Miguel Meynet

Consternación. Caras largas. Desazón. Tarde de enero, calurosa, calma pero triste en Progreso. Es el pueblo donde se crió Emiliano Sala, nacido en Cululú, pero que pasó su infancia y adolescencia en esta localidad a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santa Fe.



El rastro de Sala se perdió el lunes por la noche cuando viajaba en una avioneta desde el norte de Francia hacia Gales. El club el martes por la noche permanecía abierto, pero las caras no eran las mejores. El padre, Horacio Sala, que venía de Rosario, llegó a las 5 de ayer a su casa en Progreso. El semblante lógicamente era el peor.

Sin embargo, tuvo fuerzas para hablar con la prensa que se agolpó frente a su casa para tener su testimonio. En diálogo con los periodistas, Horacio dijo: “No sé qué pensar. Desde las 6.15 (del martes) que me avisaron por teléfono. Las horas pasan y ya me da de pensar lo peor”. “Tuve contacto (con Emiliano por última vez) el domingo. Estaba muy contento de que iba a ir para allá a un club más grande”. Consultado sobre las razones para abordar una avioneta para llegar a tierras galesas, afirmó: “No sé. Si yo supiera decirte...”.



Por su parte, Daniel Ribero, el presidente del Club Atlético y Social San Martín, la entidad en la que Emiliano jugó hasta los 15 años, señaló a la prensa: “Son horas difíciles para todos. Somos 3.000 habitantes. Emiliano es el embajador deportivo no sólo de San Martín sino de todo el pueblo”.

El padre



“Estoy desesperado, no sé lo que pasó. Me enteré porque me llamó un amigo. Yo estoy en Rosario, soy camionero, me avisaron por teléfono, no lo puedo creer”, dijo entre lágrimas Horacio Sala, padre de Emiliano, el delantero argentino que viajaba de Nantes a Cardiff pero cuyo avión perdió contacto hace ya varias horas y sigue sin aparecer.



El delantero había sido contratado por Cardiff, equipo de la Premier League, por casi 20 millones de euros. Sala, quien nunca jugó como profesional en la Argentina, se mudó a Francia cuando era muy pequeño y allí hizo toda su carrera. “Es un chico muy humilde”, lo definió su padre.

En Nantes

En la ciudad francesa de Nantes, donde Sala desplegó su mejor versión goleadora, fanáticos del club se congregaron y también se movilizaron con banderas y cánticos en apoyo al jugador santafesino.