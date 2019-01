Santo Tomé: los ritmos latinos convocan a cientos de personas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una de las propuestas del municipio santotomesino para la presente temporada de verano son las clases de baile al aire libre, gratuitas y aptas para todo público. Se realizan en el camping municipal, los días martes y jueves. Participa mucha gente.

Las clases de ritmos latinos son una de las propuestas que tiene la Municipalidad de Santo Tomé para la presente temporada estival. Las mismas son gratuitas y vienen desarrollándose en el playón polideportivo del camping municipal (Libertad 1035), complejo situado en el predio del Balneario Brigadier Estanislao López. Están a cargo de Ignacio “Nacho” Giménez, todos los martes y jueves, de 19 a 20. Durante una hora completa, ni un minuto menos, el joven profesor consigue mantener la atención de la nutrida y entusiasta asistencia, compuesta en su gran mayoría por mujeres, aunque por lo general se suma algún hombre que se pone a tono con los pasos y la rutina establecidos, en donde no faltan el reguetón, la salsa, el chachachá y la bachata.

“Nacho” hace tres años que viene dando las clases de ritmo latinos implementadas por el municipio y no deja de sorprenderse por la muy buena repercusión que tienen sus encuentros. “Hasta a mí me sorprende la cantidad de gente que se sigue sumando al taller de baile”, destacó el profesor, sin dejar de aclarar que siempre hay participantes nuevos y no necesariamente de Santo Tomé, ya que de otras localidades también se enteran que esta alternativa existe. De las recientes clases participaron entre 100 y 150 personas.



“Todos se prenden y siguen con mucha intensidad lo que les propongo, que no es otra cosa que mantenerse bailando durante toda la clase”, añadió Giménez, que implementa varias pausas durante su labor, para la correspondiente hidratación y distensión. Si bien al público asistente lo componen básicamente mujeres adultas (incluso mayores de 80 años), “Nacho” destaca que también se agregan adolescentes y jóvenes más pequeñas. Y más allá de aprender a bailar, dijo, “lo bueno es que vienen una hora a despejarse, divertirse y relajarse, para canalizar los problemas cotidianos y desahogarse bailando”.



Verano saludable



Además de las clases de ritmos latinos, para esta temporada el municipio santotomesino también propone la campaña “Verano Seguro y Saludable”. Así, a través de la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, son visitadas las distintas colonias de vacaciones que funcionan en la ciudad de Santo Tomé. Se trata de una propuesta que tiene el objetivo llegar a los niños con herramientas y consejos para aprender sobre alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente y la potabilización del agua. Los encuentros están a cargo de profesionales pertenecientes al equipo municipal de Salud.



En cada uno de ellos, por ejemplo, se abordan mediante actividades lúdicas distintos contenidos que apuntan a promover hábitos saludables y mejorar la estadía de los niños. También se dialoga sobre los beneficios de la hidratación con agua, la alimentación en base a frutas, verduras y lácteos y las desventajas del consumo excesivo de bebidas azucaradas como las gaseosas, los jugos en sobre y las aguas saborizadas. La actividad incluyó a más de un centenar de chicos que concurren a las colonias de vacaciones de los clubes Unión, Alianza y Casa Club y las que funcionan en los clubes Suboficiales Sargento Cabral, Judiciales, La Quinta, Cha Roga, La Tatenguita y el gimnasio Molécula, entre otras.

Gimnasia y juegos



Otras de las propuestas de la Municipalidad de Santo Tomé para este verano es el Programa Recreativo para Adultos Mayores, de carácter gratuito. Estará destinado sólo a jubilados o pensionados afiliados a PAMI. Las actividades, que serán coordinadas por profesores de educación física, incluirán gimnasia, juegos, ejercicios acuáticos y estimulación de funciones cognitivas. La iniciativa responde a un convenio entre el municipio local y la citada obra social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores. Consultas al teléfono 4741678, Dirección Municipal de Deportes y Recreación.