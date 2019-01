https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.01.2019 - Última actualización - 8:31

8:23

Por recitales en diciembre y algunos partidos a beneficio, el estado del campo de juego de El Monumental se encuentra en muy mal estado. ¿Será condicionante en el partido de River ante Unión?

¿Será un factor condicionante? El mal estado de la cancha de River para el encuentro frente a Unión Por recitales en diciembre y algunos partidos a beneficio, el estado del campo de juego de El Monumental se encuentra en muy mal estado. ¿Será condicionante en el partido de River ante Unión? Por recitales en diciembre y algunos partidos a beneficio, el estado del campo de juego de El Monumental se encuentra en muy mal estado. ¿Será condicionante en el partido de River ante Unión?

El Litoral

Unión visitará esta noche a River y el césped de El Monumental se encuentra en un mal estado, de acuerdo a las fotos que circularon en internet y a lo que se observó el pasado fin de semana, en el encuentro que El Millonario disputó contra Defensa y Justicia.

A raiz de esto, Marcelo Gallardo habló sobre el tema luego del último partido, y expresó: "Me preocupó el estado de la cancha. No podemos hacer nada. No solemos tener tres partidos en enero, casi nunca se da. La cancha sufrió mucho porque a mediados de diciembre hubo un recital y partidos de sponsoreo o fútbol interno. La recuperación es lenta y tenemos tres partidos en diez días y con la cancha dañada. No nos favorece".

Así se veía El Monumental por TV

Foto: Captura TV

Gallardo dijo que no les favorece... ¿Y a Unión?

El juego del Tate tampoco se verá favorecido por el estado del campo de juego. A pesar de que en las últimas fechas del 2018 Unión no logró imponer su buen pie, el juego preciso y por abajo es algo que Madelón intenta que realicen sus jugadores. Por otra parte, el 15 de Abril tiene uno de los mejores campos de juego del país, por lo que el conjunto rojiblanco está acostumbrado a jugar en mejores condiciones.