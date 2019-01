https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.01.2019

10:05

Continúan buscando al avión

El presidente del Cardiff dijo que el club "no organizó el viaje" de Sala

El presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, expresó en una entrevista: "No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City".

El Litoral En una entrevista con Wales Online, el presidente del Cardiff City, Mehmet Dalman, desligó al club de la responsabilidad en la organización del vuelo desparecido en el que viajaba el santafesino Emiliano Sala, reciente incorporación del club. Tenés que leer El avión en el que viajaba Sala tuvo varios intentos fallidos de despegue En dialogo con dicho medio, primeramente, el presidente del Cardiff comentó: "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los preparativos para su vuelo que hubiese sido un vuelo comercial". Y agregó que Sala "se rehusó e hizo sus propios preparativos". "No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City" Mehmet Dalman, presidente del Cardiff City. En un principio, la información que se manejaba en Inglaterra era que el avión estaba vinculado a Dalman y al club.

