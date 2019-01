https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.01.2019

13:01

Paritarias “insuficientes”

Otorgaron un 5% de aumento a los docentes universitarios

El Ministerio de Educación nacional estableció el incremento a cuenta para el mes de enero, no remunerativo y no bonificable. Desde los gremios reclaman una suba del 16,6% y alertan sobre el inicio de las actividades académicas.

Foto: Archivo.



