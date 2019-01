https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.01.2019 - Última actualización - 14:21

14:19

Inseguridad en Santa Fe

No se detienen: robaron a un taxista en Av. Freyre

En horas de la madrugada, un sujeto secundado por una mujer le sustrajeron dinero y un teléfono celular a un chofer de taxi. No hubo detenidos.

Imagen repetida. Un taxista es víctima de la inseguridad en la noche santafesina Foto: Archivo El Litoral / Pablo Aguirre



Inseguridad en Santa Fe No se detienen: robaron a un taxista en Av. Freyre En horas de la madrugada, un sujeto secundado por una mujer le sustrajeron dinero y un teléfono celular a un chofer de taxi. No hubo detenidos. En horas de la madrugada, un sujeto secundado por una mujer le sustrajeron dinero y un teléfono celular a un chofer de taxi. No hubo detenidos.

El Litoral Se produjo un nuevo robo a un taxista de la ciudad de Santa Fe. En esta oportunidad en el sur de la capital provincial. De acuerdo a la información que trascendió, el hecho tuvo lugar en la zona de Avenida Freyre y Vera, alrededor de las 2 de la madrugada. Allí, el conductor de un taxi fue sorprendido por un pasajero que habría indicado el mencionado lugar como destino. Una vez arribados, el individuo fue secundado por una mujer y juntos sustrajeron elementos al chofer. Se supo que los ladrones se llevaron dinero y un teléfono celular. Luego huyeron. Por el hecho, tomó intervención personal policial de la Seccional 6ta y no hubo personas detenidas. Sucesos | Policiales Si fue víctima o testigo de un delito comuníquese al (+54) 342-630 50 98. O por formulario de contacto.