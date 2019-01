Finalizó sin novedades la segunda jornada de búsqueda del avión donde viajaba Sala

El Litoral

Pasadas las 14 (hora de la República Argentina), la policía de Guernsey informó a través de sus redes sociales que culminó sin novedades la segunda jornada de búsqueda del avión que transportaba al futbolista santafesino Emiliano Sala.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que “después de una búsqueda intensiva usando varias aeronaves y un bote salvavidas en las últimas nueve horas, no hemos encontrado rastro del avión desaparecido”.

Al mismo tiempo, agregaron que “la búsqueda se suspenderá en breve por la noche”. Por último, señalaron que este jueves temprano se analizará los pasos a seguir.

1/2



5.10pm update



After an intensive search using multiple aircraft and one lifeboat over the last nine hours, we have found no trace of the missing plane.



With the light now fading, the search will shortly be suspended for the night.