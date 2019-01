Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela

El Litoral | Télam

El opositor Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), juró este miércoles como presidente encargado de Venezuela, frente a una multitud reunida en Caracas en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La ceremonia se llevó a cabo dos horas después de que la CNN publicara en su portal de internet un artículo según el cual "se espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconozca al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela" apenas el jefe de la AN se juramente.

El artículo está fundado en informaciones aportados por "tres fuentes familiarizadas con el asunto". Guaidó había anticipado la semana pasada que estaba listo para asumir la presidencia venezolana sobre la base de distintos artículos de la Constitución.

Desde la cuenta de la Casa Blanca en Twitter, el gobierno de los Estados Unidos reconoció el interinato de Guaidó: "Donald Trump ha reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, como Presidente Interino de Venezuela."

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.