Trump y la OEA reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció este miércoles al diputado opositor Juan Guaidó como el "presidente encargado" de Venezuela.

"Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó [...] Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia", dijo Almagro en su cuenta en Twitter.

La administración norteamericana también apoya a Guaidó​

Desde la cuenta de la Casa Blanca en Twitter, el gobierno de los Estados Unidos reconoció el interinato de Guaidó: "Donald Trump ha reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, como Presidente Interino de Venezuela."

