Maduro rompe relaciones con los Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la ruptura de "las relaciones políticas y diplomáticas" con los Estados Unidos y le dio 72 horas al personal diplomático de ese país para abandonar el territorio, poco después de que Washington reconociera al líder opositor Juan Guaidó como "presidente interino".

"Solo el pueblo pone al presidente, solo el pueblo lo quita. El pueblo venezolano le dice no al golpe de Estado y no a la intervención", sentenció el mandatario en un enardecido discurso junto a su familia y primera plana del gobierno en el balcón del Palacio de Miraflores en el corazón de Caracas.

La decisión de Maduro se conoció unas horas después de que su par de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca que reconocía al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.