https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.01.2019 - Última actualización - 7:27

7:24

El rosarino asegura representar a un sector importante de Cambiemos que incluye al PRO, grupos del radicalismo, Coalición Cívica y Fe. Cuestiona la política de seguridad del gobierno socialista y la falta de inversión pública en la provincia.

No hay ruta nacional que atraviese la provincia de Santa Fe que no haya una intervención del gobierno nacional” afirma Angelini quien admite errores en la gestión de Cambiemos pero también avances en políticas públicas. Foto: Pablo Aguirre

El diputado del PRO se anota para las PASO Angelini: "Voy a ser candidato a gobernador" El rosarino asegura representar a un sector importante de Cambiemos que incluye al PRO, grupos del radicalismo, Coalición Cívica y Fe. Cuestiona la política de seguridad del gobierno socialista y la falta de inversión pública en la provincia. El rosarino asegura representar a un sector importante de Cambiemos que incluye al PRO, grupos del radicalismo, Coalición Cívica y Fe. Cuestiona la política de seguridad del gobierno socialista y la falta de inversión pública en la provincia.

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com



El diputado Federico Angelini confirmó a El Litoral que competirá por la candidatura a gobernador de Santa Fe dentro de Cambiemos y puso eje en mejorar las política de seguridad combatiendo las mafias y en fortalecer las políticas de infraestructura.



- ¿Va a ser precandidato a gobernador por Cambiemos?



- Voy a ser precandidato a gobernador de Cambiemos representando a todo un sector de Cambiemos que incluye el Pro, el MAR y un sector importante del radicalismo, algunos dirigentes de la Coalición Cívica, del partido Fe. Muy contento, es un honor que todo ese sector me haya elegido como candidato a gobernador.



- En Santa Fe usarán la PASO en Cambiemos para definir candidatos? ¿No habrá dedo?



- Los candidatos de Santa Fe los va a elegir el electorado de Cambiemos. Ellos dirán quien es el candidato que más nos represente de cara a las elecciones de junio.



- ¿Para que quiere ser gobernador?



- Santa Fe tiene un enorme potencial que no está siendo aprovechado y en muchos casos es por culpa de la dirigencia política. La falta de inversión pública no es solo de los once años que lleva el socialismo en el gobierno sino también de los veinticuatro que gobernó el peronismo y los doce que a nivel nacional gobernó el kirchnerismo el país que discriminó terriblemente a nuestra provincia. Vemos otra vez los millones de dólares que se están perdiendo por falta de infraestructura. Son 230 millones de dólares perdidos en cultivos, fuerte afectación de la producción ganadera, son las cosas que nuestra provincia no puede desarrollar por falta de inversión pública. También está la terrible situación que es la inseguridad. Lamentablemente, en el resto del país, a los santafesinos nos conocen por las malas noticias en ese sentido. Veo que falta decisión política, primero por reconocer el problema. Si no reconoces el problema no podes encontrar la solución y eso está pasando en la provincia de Santa Fe.

- Marca el tema seguridad pero la provincia está trabajando codo a codo con el gobierno nacional en la materia, e incluso lo reconocen tanto Patricia Bullrich como Maximiliano Pullaro.



- El gobierno nacional está para asistir y ayudar en todo lo que la provincia necesite. Si no hay decisión política de enfrentar a las mafias en la provincia la solución no la van a traer algunos efectivos que mande el gobierno nacional. La nación tiene toda la voluntad de ayudar a la provincia, ahora la decisión política firme de reestructurar la policía es del gobierno santafesino; es decisión de la provincia combatir las mafias para que no siga pasando que en cada investigación de la justicia federal o en cada investigación de las fuerzas federales encontramos a policías de la provincia vinculados. Uno de los casos más emblemáticos en las últimas semanas fue el dos de Drogas Peligrosas que vivía en el departamento de un conocido narcotraficante en Rosario. Así podemos enumerar muchos altos rangos de la policía de Santa Fe que están involucrados con el narcotráfico u organizaciones delictivas.

Foto: Pablo Aguirre



Infraestructura



- Usted se queja de la falta de infraestructura de la provincia pero el gobierno nacional se comprometió a realizar obras no realizadas especialmente en rutas y puentes.



- Hoy no hay una sola ruta nacional que no esté siendo intervenida por el gobierno nacional. De las tres rutas más importantes nacionales dos están siendo transformadas en autopistas; podemos recorrerlas y veremos que las máquinas están trabajando en la ruta 34 y en la 33. La ruta nacional 11 nos quedará por transformar en autopista pero ya en el tramo Avellaneda - Resistencia se está trabajando para mejorar la traza y se hizo una licitación que está en pleno proceso administrativo para adjudicarla y desde marzo se va a reparar toda la traza desde Santa Fe hasta Avellaneda con una inversión superior a los 800 millones de pesos. La 11 es una ruta durante la cual durante años nadie hizo nada. Se está reparando la Circunvalación de Santa Fe, se terminó la Circunvalación de Rosario; fueron reparadas las ruta 95 y 98 que eran intransitables en el norte de la provincia; se está reparando y conectando la 178 con la 33 donde faltaban 50 kilómetros indispensables para conectar oeste con sur de la provincia. No hay una sola ruta que no esté siendo intervenida directamente a través de una transformación o reparándola de años y años de ausencia del estado.



- El déficit cero impacta en la ejecución de obras este año y el próximo.



- Pero todas estas obras se van a hacer. Nos hubiera gustado que en vez de las dos autopistas poder hacer las tres, claramente no se puede hacer todo al mismo tiempo. Nos encantaría pero no se puede.



- El santafesino defiende mucho la pertenencia, la bandera, ¿no teme ser visto como una especie del delegado del gobierno nacional más que como gobernador?



- Soy santafesino, rosarino y siempre he trabajado para que Santa Fe esté mejor. Bajo ningún punto de vista creo que en el gobierno nacional hemos hecho todo bien; por el contrario, hemos cometido errores y hemos tenido muy mal 2018 debido a errores propios de no controlar el tipo de cambio, la inflación que ha perjudicado a muchísimos santafesinos y argentinos. Sí estoy seguro que estamos dando una lucha contra las mafias y que esto es algo que Santa Fe necesita; si estoy seguro que la obra pública dejó de ser sinónimo de la corrupción y esto ayudará a que haya más obras en la provincia de Santa Fe; si estoy seguro de que estamos transformando la justicia luego de que la justicia era un apéndice del Poder Ejecutivo y que ahora en proceso lento pero continuo que la justicia sea un poder independiente de la nación; hemos desenmascarado un sistema corrupto entre empresarios y políticos en la obra pública y negocios con el Estado; hemos transformado la matriz energética y pasamos de importar energía con corrupción de por medio y ahora podemos decir orgullosamente que vamos a exportar para generar ingresos genuinos de dólares. Hay cosas que hemos hecho mal; otras que estamos haciendo bien y obviamente restan muchísimas por hacer.



- ¿Usted cree que el gobierno nacional merece una nueva chance del electorado?



- Vamos a trabajar para que los argentinos nos den la chance para que el presidente (Mauricio) Macri sea reelecto. Tenemos mucho para demostrar, falta mucho por hacer y tenemos que seguir trabajando.



Perfil



Angelini tiene 41 años, nació en Rosario donde vive actualmente, simpatizante de Newell’s. Fue funcionario del gobierno porteño en la primera gestión de Mauricio Macri en CABA dentro del área social. Hoy preside el Pro de Santa Fe y está cumpliendo su segundo mandato como diputado provincial. Dice que su candidatura es respaldada por 60 concejales de toda la provincia y por los intendentes de Funes, Rufino y Las Rosas, entre otros.