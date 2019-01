Comenzó la tercera jornada de búsqueda del santafesino Emiliano Sala

El Litoral

A través de un comunicado en las redes sociales, la policía de Guernsey informó sobre el comienzo de la tercera jornada de búsqueda de la aeronave en donde viajaba el futbolista Emiliano Sala, junto al piloto Dave Ibbotson.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available