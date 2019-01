Grabaron a 118 migrantes saltando el muro entre México y EEUU con una escalera

El Litoral

Este miércoles, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer un video en el que se observa a un grupo de 118 migrantes saltando el muro con México en el estado de Arizona, con la asistencia de un traficante de personas que les facilitó una escalera.

On Monday #CBP #YumaSector Border Patrol agents apprehended a group of 110+ Central Americans who illegally scaled the wall with the assistance of a smuggler with a ladder #NationalSecurity #SouthwestBorder pic.twitter.com/T19JzI3xeC