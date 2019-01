https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Las compras del BCRA no logran que repunte

El dólar cayó 10 centavos y quedó en $ 38,48

Mientras, el dólar mayorista se mantuvo por tercer día debajo de la zona de no intervención: retrocedió 16 centavos y cerró a $ 37,40.

Mientras, el dólar mayorista se mantuvo por tercer día debajo de la zona de no intervención: retrocedió 16 centavos y cerró a $ 37,40.

El Litoral / Ambito.com

Las compras diarias de divisas por parte del Banco Central no solo no alcanzan para hacer repuntar el precio del dólar, si no que tampoco impiden que la cotización profundice su tendencia bajista.

Pese a absorber en la rueda u$ s 50 millones, y en dos semanas ya u$ s 340 millones, la moneda estadounidense acentuó su curso descendente este miércoles y cayó 16 centavos a $ 37,40 en el Mercado único y Libre de Cambios, y 10 centavos a $ 38,48 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Así, por tercera jornada consecutiva el precio mayorista se mantuvo por debajo del piso de la zona de no intervención, fijado este jueves en $ 37,691.

"Que el dólar siga por debajo de la banda inferior, aún con las intervenciones del organismo oficial, se explica en que continúan prevaleciendo tácticamente las apuestas a las colocaciones en pesos", explicó Gustavo Ber economista de Estudio Ber.

En el mercado informal, a su vez, el blue se vende sin cambios a $ 39, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cerró estable ayer a $ 37,63.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el miércoles u$ s 126 millones hasta los u$ s 66.615 millones.