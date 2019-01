https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mensaje en las redes sociales Gigliotti se despidió de Independiente agradecido con todos, menos con el DT

El delantero Emmanuel Gigliotti publicó hoy una carta en la cual se despidió de Independiente agradeciendo haber compartido dos años con "excelentes compañeros", a la vez que también hubo dedicatorias para hinchas, utileros, médicos, kinesiólogos, asistentes, gente de mantenimiento y dirigentes, pero no nombró al técnico Ariel Holan.



El futbolista publicó el escrito en su cuenta de la red social Instagram, @emmanuelgigliotti87, en la cual indicó: "Las despedidas son difíciles, especialmente de la gente con la cual compartí dos años de mi carrera, no es fácil, y ese fue uno de los motivos que me llevo a tomarme este tiempo para escribir".



"Me voy feliz y orgulloso del equipo del cual formé parte... feliz de los logros y del crecimiento que tanto yo como mis compañeros hemos logrado", manifestó el delantero en la mencionada carta.



Asimismo continuó: "Me llevo amigos, excelentes compañeros, me llevo buena gente que conocí fuera de lo que es la cancha, personas que están detrás de "escena", como dirían algunos... Utileros, médicos, kinesiólogos, gente de mantenimiento, y un sin fin más de asistentes. Y por supuesto a la parte dirigencial que siempre ha estado en cada detalle, y necesidad que pudiéramos haber tenido".



Luego llegó el agradecimiento a los simpatizantes: "Y POR SOBRE TODO ESTOY Y ESTARÉ ETERNAMENTE AGRADECIDO A USTEDES, LOS HINCHAS, a cada demostración de afecto que tuvieron conmigo, se me ponía la piel de gallina al leer los mensajes que me mandaron, los leí, y los leo!, juro que los leo todos, y como muchos saben trate de responderlos".



"No hay mejor satisfacción para un futbolista que sentir este cariño de parte de ustedes, me llena el alma, me emociona saber que en este tiempo, que lleve la camiseta del club, me gane tantas palabras de afecto. Voy a estar eternamente agradecido a cada uno de ustedes. Gracias por su aguante, la paciencia en los momentos no tan buenos y la pasión que transmitían en cada partido", expresó.



En tanto, señaló: "Fui un afortunado de haber llevado esta camiseta tan grande y con tanta historia, fui un afortunado de haber escuchado en más de una oportunidad como han coreado mi apellido!".



"Eternamente agradecido! Y sepan muy bien que desde el lugar donde me toque estar.. ya hay un hincha más del rojo alentándolo en cada partido, en todo momento! #todorojo", culminó Gigliotti.