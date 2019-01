"Los Girasoles" de Van Gogh no sale más

El Litoral / Telam



El célebre lienzo "Los Girasoles" de Vincent Van Gogh, pintado en el sur de Francia en torno al 1889, ya no podrá volver a exhibirse en pinacotecas de otros países porque el Museo de Ámsterdam, que lleva el nombre del pintor, anunció hoy que ya no podrá volver a prestarlo porque el estado de la pintura es "estable pero vulnerable".



El director del Museo, Axel Rüger, explicó que "las capas de la base y la pintura son estables, pero muy sensibles a las vibraciones y cambios en la humedad y temperatura del aire. Es importante que la pintura se mueva lo menos posible y (permanezca) en un clima estable".



La extensa investigación que se lleva a cabo desde hace varios años sobre el estado del cuadro ha mostrado estas señales de "vulnerabilidad" y, por ese motivo, los expertos del museo han "decidido que ’Los Girasoles’ ya no viajan" más, informó hoy la agencia de noticias Efe.

NEWS - Van Gogh Museum to keep ‘Sunflowers’ in Amsterdam. Detailed international research underscores fragile condition of famous painting. Axel Rüger, Director: ‘This is why we have decided that Sunflowers will no longer travel away from the museum.’ #VanGoghSunflowers pic.twitter.com/396YTXbVMm



El 11 de enero, el Museo Van Gogh anunció el traslado del lienzo al estudio de la institución para ser sometido a una breve restauración durante seis semanas y para completar esta investigación realizada por especialistas internacionales. Se trata de un cuadro que en los 47 años de vida del Museo, solo fue prestado seis veces, siempre "en ocasiones muy excepcionales", la última en 2014 a la Galería Nacional de Londres.



Esta pintura, que se volverá a exponer en el museo de Ámsterdam el 22 de febrero, es una de las obras más conocidas de Van Gogh, quien hizo cinco cuadros de girasoles cuando se marchó en 1888 a París para pintar el paisaje soleado del sur de Francia.



En los próximos meses está prevista en Ámsterdam una exposición titulada "Van Gogh y los Girasoles", en la que se explicarán los resultados de la investigación y la restauración.

NEWS: For the next six weeks, Van Gogh’s Sunflowers will be in our restoration studio. During this time, the final phase of comprehensive research into the condition of the work will be completed. The painting will also be restored. It will go back on display on 22 February. pic.twitter.com/xzvqTP5Mnu