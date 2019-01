https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 25.01.2019

Sigue con chances de ir al hexagonal

Argentina ganó y sueña con la clasificación al mundial

El seleccionado argentino sub 20 venció a su par de Uruguay por 1 a 0 y trepó del último puesto al segundo del grupo B del campeonato Sudamericano Sub 20 de Chile.

