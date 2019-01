La crecida cortó el camino a La Boca y ya acecha La Vuelta del Paraguayo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El río midió 5,04 metros en el Puerto de Santa Fe este viernes y está generando dificultades en las zonas más bajas de estos barrios de la Costa. El INA pronostica que bajará a 4,72 metros hacia el 5 de febrero.

El Litoral | area@ellitoral.com

Es uno de esos veranos en los que los santafesinos miran con un ojo al Salado y con el otro a la cuenca del Paraná. El primero de estos ríos se venía llevando la mayoría de los títulos, porque por su cuenca viene bajando el agua que inundó el noroeste de Santa Fe, pero la crecida ordinaria del Paraná también está generando dificultades.

Esta semana, el agua cortó el camino que une La Boca con Alto Verde. “Desde hace dos días está cortado y estamos utilizando el puente”, le contó a El Litoral Jorge Ávalos, que esta mañana venía de trabajar en el barrio costero.



Por el puente, que es de una mano, este viernes circulaban peatones, vehículos, motos y bicicletas. “Falta el operativo para organizar el tránsito, porque a veces nos encontramos con otro auto en el medio del trayecto. Y también más seguridad porque al ir más despacio te pueden robar”, le gritó un automovilista a El Litoral, mientras cruzaba el puente. La crecida también inundó las canchas de fútbol del club Defensores de Alto Verde.



En el Puerto de Santa Fe, esta mañana el río midió 5,04 metros, un nivel que está a 26 centímetros del nivel de alerta en la ciudad (5,30 metros). El Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que bajará a 4,72 metros hacia el 5 de febrero. Lo que suceda después dependerá de las lluvias en la enorme cuenca del río.

El cruce. La gente que va y viene de La Boca está utilizando el puente de una mano. Piden que se organice un operativo para evitar conflictos entre los vehículos al cruzarlo.Foto: Guillermo Di Salvatore



Con este nivel también comienzan las dificultades en La Vuelta del Paraguayo, uno de los barrios más bajos de la ciudad y que no está protegido por defensas. Esta mañana, el camino no estaba inundado (suele “aguantar” con bolsas hasta cerca de 5,20 metros) pero las viviendas que están en las zonas más bajas ya estaban rodeadas de agua. “Estamos preocupados. Hace 50 años que vivo en el barrio y me evacué muchas veces. Ojalá no siga subiendo, pero la veo complicada”, opinó Ramón Pérez, uno de los vecinos.



La ONG Proyecto ReVuelta, que trabaja en La Vuelta del Paraguayo, aseguró que las gestiones para conseguir arena y bolsas son desgastantes y que los horarios de las bombas son limitados, “a pesar de que el río crece 24 horas”.



El lunes, el intendente José Corral aseguró que ya se encargaron los módulos habitacionales a la asociación Techo por si es necesario evacuar algunos vecinos del barrio, si el río continúa creciendo.

El Salado



La onda de crecida del Salado ya está atravesando las ciudades de Recreo, Santo Tomó y Santa Fe. La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia pronostico que el pico será este sábado, con una altura que oscilará entre los 5,36 y 5,66 metros en el puente sobre la ruta 70, cerca de Recreo. En la medición de este viernes a las 7, en ese punto la altura fue de 5,13 metros y en la costanera santotomesina llegó a los 5,20 metros.



En Santa Fe, el municipio informó que tiene listas las viviendas para trasladar a los vecinos de la Vieja Tablada, el barrio que está junto al ex frigorífico municipal —fuera de las defensas de la circunvalación— y que puede ser afectado por la crecida del Salado.