https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.01.2019 - Última actualización - 14:13

14:12

La Corte rechazó el pedido de Cambiemos para frenar la consulta popular sobre la re-reelección de Sergio Casas en La Rioja

Revés judicial para Cambiemos La Rioja: la Corte Suprema rechazó el pedido para frenar la consulta popular sobre la re-reelección de Casas La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este viernes tarde tratar el recurso amparo presentado en contra de la consulta popular en La Rioja por la reforma constitucional, que habilitaría la reelección del gobernador Sergio Casas, al entender que no es un asunto de su "competencia originaria", informaron fuentes judiciales. La Corte rechazó el pedido de Cambiemos para frenar la consulta popular sobre la re-reelección de Sergio Casas en La Rioja

El Litoral | Télam



La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este viernes tarde tratar el recurso amparo presentado en contra de la consulta popular en La Rioja por la reforma constitucional, que habilitaría la reelección del gobernador Sergio Casas, al entender que no es un asunto de su "competencia originaria", informaron fuentes judiciales.

El recurso de amparo ante la Corte fue presentado por los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler, quienes pidieron suspender la consulta mediante la cual se intenta avalar una enmienda a la Constitución de La Rioja que habilita la reelección del gobernador Casas.

"No se han respetado los plazos para la difusión e información de lo que el pueblo va a votar; no se ha exhibido ni actualizado el padrón electoral; no se conocen las autoridades de mesa; no se han habilitado todos los lugares de votación", enumeraron en la presentación los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler.

Por su parte, el gobernador Casas cuestionó el planteo de estos dos diputados nacionales y los acusó de buscar "sustituir la voluntad popular", en una solicitada que se publicó el lunes pasado en varios medios de prensa.