Varios muertos, cientos de desaparecidos y casas arrasadas por el lodo en Brasil

El Litoral / AFP-NA



Un dique de contención de residuos de la minera Vale cedió este viernes en el estado de Minas Gerais (sudeste), dejando "varios muertos", poco más de tres años después de la peor tragedia ambiental de Brasil, provocada en ese mismo estado por la ruptura de otra represa minera.



"Según los relatos que estamos recibiendo, hubo varios muertos", la corriente de residuos "tomó toda la zona de la empresa", en la localidad de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, la capital de Minas, dijo a la AFP un portavoz del cuerpo de bomberos.



"Aún ignoramos la magnitud de los daños personales y ambientales. Seremos muy rigurosos", dijo a la AFP el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien se encuentra en camino a Belo Horizonte.



Vale informó en un comunicado que la ruptura se produjo a inicios de la tarde y que su "prioridad total, en este momento, es preservar y proteger la vida de los empleados y de los habitantes".



El documento no dice nada sobre las causas del siniestro.



Imágenes áreas difundidas por los bomberos muestran impresionantes riadas de lodo avanzando sobre grandes superficies de vegetación.



Casas destruidas



La televisión mostró casas destruidas. El presidente Jair Bolsonaro lamentó por Twitter lo ocurrido y determinó el envío al lugar de los ministros de Desarrollo Regional y de Minas y Energía.

Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos Ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso Secretario Nacional de Defesa Civil para a Região.



Las autoridades locales enviaron al lugar cinco helicópteros para las tareas de rescate. En un video difundido por una televisión de Minas Gerais puede verse a una de las aeronaves acercándose.



"La presa se rompió y lo destruyó todo, no queda nada", indicó un testigo en un video que circula en las redes sociales, mostrando una zona arrasada.



La Bolsa de Sao Paulo está cerrada este viernes, a causa de un feriado local, pero las acciones de Vale en Nueva York se derrumbaban un 10% a media tarde, después de haber llegado a caer un 12%.



El municipio de Brumarinho, de 39.000 habitantes, pidió en las redes sociales que la población se mantenga alejada del río Paraopeba, sobre el que estaba construida la presa.



La localidad se encuentra a unos 16 km del gran museo a cielo abierto de Inhotim, que fue evacuado, informaron las autoridades locales.



En noviembre de 2015, la ruptura de un dique minero de Samarco (controlada por Vale y la anglo-australiana BHP-Billiton) en el municipio de Mariana, a 125 km de Brumarinho, dejó 19 muertos. El tsunami de barro atravesó dos estados por el cauce del río Doce y llegó hasta el mar, con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes.

URGENTE: BARRAGEM DA VALE ROMPE EM BRUMADINHO



O rompimento aconteceu agora há pouco na Barragem Mina do Feijão, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações dos bombeiros, há possibilidades de vítimas. pic.twitter.com/J7hQsZBhsV