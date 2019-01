https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 26.01.2019 - Última actualización - 7:36

7:34

El actual embajador argentino en Uruguay deslizó desde Montevideo el objetivo que persigue Cambiemos en la provincia de Santa Fe para no llegar al 28 de abril con dos precandidatos. Aseguró que ya abrió el diálogo con Federico Angelini y José Corral con la intención juntar las figuras y unificar un acuerdo, aunque aclaró que a menos de un mes para el cierre de listas la tarea no es nada sencilla.

Mario Barletta "Estamos intentando lograr una lista de unidad para evitar una interna, pero es difícil" El actual embajador argentino en Uruguay deslizó desde Montevideo el objetivo que persigue Cambiemos en la provincia de Santa Fe para no llegar al 28 de abril con dos precandidatos. Aseguró que ya abrió el diálogo con Federico Angelini y José Corral con la intención juntar las figuras y unificar un acuerdo, aunque aclaró que a menos de un mes para el cierre de listas la tarea no es nada sencilla. El actual embajador argentino en Uruguay deslizó desde Montevideo el objetivo que persigue Cambiemos en la provincia de Santa Fe para no llegar al 28 de abril con dos precandidatos. Aseguró que ya abrió el diálogo con Federico Angelini y José Corral con la intención juntar las figuras y unificar un acuerdo, aunque aclaró que a menos de un mes para el cierre de listas la tarea no es nada sencilla.

Rodrigo Pretto



A pocos días de cumplirse un año en Uruguay luego de que el gobierno nacional lo haya nombrado embajador en el país oriental, Mario Barletta adelantó las intenciones de Cambiemos de cara a las próximas elecciones en la provincia de Santa Fe. El santafesino sostuvo que desde las altas cúpulas persiguen como objetivo primordial lograr la unidad de cara a la búsqueda de la Casa Gris. Sin embargo, entienden que los propósitos no son sencillos considerando los lanzamientos a menos de un mes del cierre de pre candidaturas el 22 de febrero de Federico Angelini y José Corral.



“Están dadas las condiciones para que Cambiemos pueda ganar la provincia y eso se potenciaría si todos trabajamos juntos desde un inicio”, expresó en contacto con El Litoral. Y agregó: “Actualmente no es sencillo lograr un acuerdo, es difícil. Pero lo vamos a intentar con esfuerzo. Ese es el objetivo por el cual tengo que hacerme de algunos espacios en mi función principal que estoy llevando adelante”.



Mario Barletta habló desde Montevideo, ciudad en la cual reside desde aquel momento en el cual fue nombrado embajador. En marzo último, el mismísimo ingeniero había mostrado su deseo de ser gobernador, en algún momento, de la provincia de Santa Fe. Pero ahora esa idea mutó. Con una interna que parece encaminarse entre Angelini y Corral, desde Cambiemos piden unidad. “Faltan menos de 30 días. Vamos a intentar convencerlos. En el fondo yo hablo con ambos y los escucho. Y también piensan que es preferible una lista de unidad. Pero eso significa pensar en el interés general por encima del particular, resignar determinadas cuestiones”, sentenció.



—Ya se comienza a hablar de pre candidaturas. Federico Angelini y José Corral anunciaron que competirán el próximo 28 de abril en las PASO. ¿Cómo está usted con los ánimos de elecciones? ¿Existe alguna posibilidad de que compita en los comicios?



—Yo estoy trabajando. Lo dije hace más de dos meses y lo ratifico. Creo que Cambiemos debe hacer todos los esfuerzos para lograr una lista de unidad. No estoy en contra de las PASO. Fui candidato en varias oportunidades, con lo cual no dejo de entender que es un buen sistema. Pero en esta oportunidad considero que todas las fuerzas políticas deben estar contenidas desde el inicio para llevar una estrategia adelante que no es sencilla. Las elecciones siempre en la provincia de Santa Fe han sido muy cerradas. Entonces si todos los partidos que componen este bloque trabajan juntos, va a ser más fácil para todos.



—Dice que no es conveniente que se dé una interna el 28 de abril. Pero lo cierto es que Angelini y Corral ya oficializaron sus candidaturas y, por el momento, nadie parece dar marcha atrás.



—Faltan menos de 30 días. Vamos a intentar convencerlos. En el fondo yo hablo con ambos y los escucho. Y también piensan que es preferible una lista de unidad. Pero eso significa pensar en el interés general por encima del particular, resignar determinadas cuestiones. Y eso se puede lograr a través del diálogo y el entendimiento. Y en esa instancia estamos al margen de quien pueda representar ese lugar como lista de unidad, algo que forma parte de las conversaciones que llevamos adelante”, apunta.



—¿Y a menos de un mes, con las conversaciones de por medio y sabiendo lo que cada uno expresa, ve factible que se pueda lograr una lista de unidad para evitar una interna en abril?



—No es sencillo, es la verdad. Es difícil. Pero lo vamos a intentar con esfuerzo. Ese es el objetivo por el cual tengo que hacerme de algunos espacios en mi función principal que estoy llevando adelante como embajador. Es una situación que, como si todo fuera poco en términos de comunicación, en el medio existe una realidad con gente que está sufriendo en el norte de la provincia y con productores que observan pérdidas millonarias. Me parece que debería haber una actitud más decidida de los gobiernos. El nacional en cuanto a ayuda, y el provincial respecto a la conformación de equipos de emergencia donde se incorporen personas responsables en los departamentos más comprometidos junto a quienes han estudiado y saben sobre el tema.



En Santa Fe tenemos universidades y el Instituto Nacional del Agua. Hay gente muy valiosa que sentaría en una mesa para realizar un análisis. Primero retrospectivo para entender que es lo que va a suceder en los próximos tiempos. Y luego comprender que debemos hacer para evitar daños mayores. Espero que aprendamos de una vez por todas. La provincia debería tener un plan de contingencia, una gestión de riesgo. Esto es una obligación que debe partir de la Provincia junto a las diferentes localidades del territorio. Cada una debe contar con un plan de contingencia. Lo importante para estos fenómenos es anticiparse y prever que es lo que deben hacer las partes involucradas ante una situación de emergencia. Porque en definitiva terminamos siempre en la misma. Cada uno toma las decisiones que les parece y no hay una persona que dirija.



—Volviendo al contexto político. Y en referencia a la búsqueda de unidad a la cual hacía alusión, ¿qué posibilidad cabe de que Mario Barletta sea el candidato de la unidad?



—No se trata de nombres ni de estar pensando eso en este momento. Porque de esa manera en vez de una interna de dos vamos a tener una interna de tres personas. Creo que hay que analizar cuál es la mejor opción y la predisposición de todos. No me desespera el poder ni las candidaturas. Me preocupa hacer las cosas lo mejor posible para que Cambiemos pueda ganar la provincia de Santa Fe. Están dadas las condiciones y eso se potenciaría si todos trabajamos juntos desde un inicio. Entiendo que son momentos de definiciones políticas, pero hoy nos tenemos que ocupar de la gente que sufre.



Relaciones externas



—En la función puntual que le toca actualmente, ¿cómo están las relaciones con Uruguay? Se ve poco turismo argentino este verano teniendo en cuenta el tipo de cambio poco favorable para veranear.



—Las relaciones son muy buenas. Los presidentes tienen un gran trato. Hemos logrado el dragado del río Uruguay que posibilitó que vuelva a tener un funcionamiento el Puerto de Concepción de Uruguay que termina abaratando mucho los costos. Esto es lo que debe hacer nuestro país y la provincia de Santa Fe, que tiene muchas posibilidades de invertir en obras de infraestructura para que los productores no paguen esos altísimos costos por no tener las rutas adecuadas, no contar con un tren o no aprovechar el río Paraná donde tenemos 700 kilómetros de agua para valer como vía de comunicación importante. Tampoco tenemos puertos eficientes. Ahora nos encontramos trabajando para nuevos canales entre el puerto de Montevideo y Buenos Aires. En la parte comercial logramos 31 acuerdos de empresas argentinas con importadores de Uruguay. Esto es importante, más allá de que sabemos que no es la plaza más importante para nosotros, todo suma. El 2018 fue un boom el turismo argentino en toda la costa uruguaya. Pero hoy, por el tipo de cambio, es un país muy caro. De todas formas Punta del Este siempre fue una plaza de turismo con un poder adquisitivo alto. Por eso no creo que haya sido un golpe el de este año para la economía uruguaya.





Barletta dice que no es conveniente que se dé una interna el 28 de abril. Pero lo cierto es que Angelini y Corral ya oficializaron sus candidaturas y, por el momento, nadie parece dar marcha atrás.