En marzo

Lollapalooza 2019: mitos y revelaciones

El festival propone un intenso line-up para la edición 2019: Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots (en su segunda presentación en el festival), Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki y muchos artistas más serán parte del festival más esperado los próximos 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Lenny Kravitz llega con disco nuevo, mientras que Kendrick Lamar vendrá como uno de los artistas del momento. Foto: Archivo El Litoral



Redacción de El Litoral cultura@ellitoral.com Desde 2014, los referentes de todo el mundo se unen en el festival que marca tendencia en Argentina para dar los shows de los que vas a hablar todo el año. La edición 2019 de Lollapalooza tendrá uno de los line-ups más fuertes que se haya visto. Con artistas como Kendrick Lamar quien visitará por primera vez nuestro país, pasando por Arctic Monkeys, Twenty One Pilots y Lenny Kravitz aportando su cuota de rock, nuevas figuras como Post Malone y Sam Smith, que también llegan por primera vez a la Argentina dejando en claro que las nuevas generaciones cada vez tienen más fuerza, hasta artistas consagrados como Tiësto. Con más de cien bandas y artistas de los estilos más variados, la sexta edición del festival más importante de la Argentina será el evento del año. De las propuestas locales, se destacan Juana Molina, Perras On the Beach, Fito Páez y Vicentico, entre muchas otras, pero es imposible pasar por alto la inclusión de La Mona Jiménez en el cartel del festival. En total, serán más de 100 bandas en cinco escenarios. Histórico Lenny Kravitz llegará de la mano de “Raise Vibration”, su 11º álbum, que contiene doce composiciones. Al igual que en la mayoría de sus otros álbumes, Kravitz toca muchos de los instrumentos él mismo, con el veterano guitarrista Craig Ross y el tecladista y orquestador David Baron, que son los únicos colaboradores (excepto los de cuerdas y vientos). El álbum ha producido dos singles: “It’s Enough!” es una canción contra la codicia corporativa, la corrupción política y el racismo. El sencillo de seguimiento “Low” explora los peligros de su sensualidad casi mítica con entonaciones que aluden a sus relaciones íntimas pasadas. “Low”, se lanzó como single y como video aproximadamente seis semanas antes del álbum. Contiene extractos vocales de Michael Jackson. La canción “Johnny Cash” es un homenaje al legendario cantante de country Johnny Cash, quien falleció el 12 de septiembre de 2003. Kravitz afirma haber conocido a Cash y a su esposa June Carter en 1995 cuando era compañero de piso de Rick Rubin en Los Ángeles. El encuentro con Cash y su esposa ocurrió después de que le avisaran que su madre había muerto. Recuerda el hecho en la canción, y homenajea a la leyenda. Figura Kendrick Lamar es uno de los artistas más importantes de esta época. Desde el hip hop llegó a la cima del mundo erigiéndose como la voz más potente de la comunidad negra de este siglo, con especial foco en los Estados Unidos, su tierra natal. El tono político y realista de sus rimas, la agresividad y la sutileza derramándose en dosis similares sobre sus beats y una puesta en vivo única, lo llevaron a convertirse en un artista multipremiado y escuchado por miles de millones en todo el mundo. Es considerado el nuevo rey del hip hop y, tan talentoso como exitoso, será el headliner principal de este Lollapalooza Argentina 2019. Actualmente, lidera la lista de nominaciones a los Grammy Awards, con siete: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Performance de Rap, Mejor Performance de Rap/Sung, Mejor Canción de Rap y Mejor Canción Escrita para Película. Kendrick es hijo de Compton, California, uno de los epicentros del género, por lo que se deduce que su música no la aprendió ni la estudió: está en su ADN desde antes de nacer. Quizás allí reside el secreto de su genialidad y, desde el rap y el hip hop, aborda sabiamente y con absoluta naturalidad otros géneros igual como el funk, jazz, soul y el r&b. De regreso Alex Turner y los Arctic Monkeys siguen sabiendo cómo llamar la atención. El grupo nacido en Sheffield, en el centro de Inglaterra, es quizás el número uno de la escena rockera mundial de los últimos tres lustros. Y esta vez, dieron vuelta todo: para su sexto álbum de estudio, “Tranquility Base Hotel & Casino”, pusieron a las guitarras en un segundo plano y ampliaron texturas para generar novedades basadas en la sutileza del piano. “Tranquility Base Hotel & Casino” fue producido por el propio Turner, líder y cantante, junto con un viejo conocido como James Ford: el músico y productor trabajó en casi todos los discos de AM pero también en el solista de Turner, en los dos de The Last Shadow Puppets proyecto paralelo de Alex y en álbumes bandas como Foals, que también estarán en el festival, entre otras. El álbum, sucesor del multipremiado “AM” (2013), fue grabado entre Los Ángeles, París y Londres. Centennials Twenty One Pilots, el dúo integrado por Tyler Joseph y Josh Dun alcanzó la fama mundial en 2010, pero en 2015 conmovieron al mundo entero con el lanzamiento de “Blurryface”: su cuarto disco, que superó rápidamente las 7 millones de ventas y les valió el primer premio Grammy de su historia, dentro de la categoría Mejor Dúo/Rock alternativo. Tocarán por segunda vez en el país y por segunda vez en el festival: se lucieron en la edición 2016 y ahora cerrarán el día 1 del festival, el viernes 29 de marzo. Ahora, retornan a la Argentina con su flamante y muy esperado álbum, el cual titularon “Trench”. El disco ya tiene varios singles muy exitosos que nuevamente encabezan todos los rankings y plataformas de streaming. Seguramente, el público de Lollapalooza Argentina podrá disfrutar de temas como “Nico and the Niners”, “Jumpsuit”, “Levitate” y “My Blood”, entre muchos otros. La grilla del encuentro, día por día.Foto: Gentileza Lollapalooza Argentina Side shows Years & Years actuará el miércoles 27 de marzo en Niceto Club. Los cinco años entre la concepción y la terminación del álbum debut “Communion” fueron de gran crecimiento para el líder de la banda, Olly Alexander. En gran parte, por el hecho casi inimaginable de experimentar el éxito desmedido en primera persona generando un impacto revolucionarlo en la música pop. Interpol se presentará el jueves 28 de marzo en el teatro Vorterix. Se encuentra en el auge de su carrera, con el lanzamiento de su nuevo álbum “Marauder’”, el cual representa su sexto álbum. La banda se formó en el año 1997 en la Universidad de Nueva York y gracias a su líder, el vocalista Paul Banks, Interpol sigue su camino con un gran repertorio que incluye algunas de las canciones más reconocidas de las dos últimas décadas. “Slow Hands”, “Evil”, “C’Mere” y “The Heinrich Manoeuvre” son sólo algunos ejemplos de sus grandes éxitos que mezclan de manera inigualable el post-punk, post-rock y guitar pop, y que le consiguieron a Interpol la venta de millones de discos alrededor de todo el mundo. El mismo día actuará Troye Sivan, con entradas agotadas. Con tan sólo 23 años, está en un momento increíble de su vida: es un gran compositor con una voz angelical, un multifacético que puede actuar, desfilar y dirigir con un estilo sencillo y natural; es un hombre inexorablemente unido al arte: cuanto más acepta esta verdad, mejor es la música que regala. “Bloom”, su más reciente trabajo discográfico, es un trabajo íntimo y dulce, y además, muy acertadamente nombrado ya que a partir de su creación, floreció algo increíble. El álbum es una mezcla embriagadora del pop sintético de los ’80, con una producción moderna y bien definida, con baladas interminables y a su vez, un ritmo alegre y bailable. También con localidades agotadas llegará Greta Van Fleet el lunes 1º de abril en el Gran Rex. El mensaje que quiere transmitir a través de su música es un mensaje de “paz, amor y unidad” y su objetivo es que el público salga de sus conciertos sintiéndose fortalecidos, motivados y eufóricos, y que puedan contagiar ese sentimiento al mundo entero. Locales: Fito Páez y Vicentico Habrá dos importantes presencias de solistas argentinos con altas trayectorias: Fito Páez (tocará en la segunda jornada, la del sábado 30) y Vicentico (en la última fecha, domingo 31). Fito llega con un premio Grammy Latino bajo el brazo: su último hit titulado “Tu vida mi vida” (y extraído del excelente álbum “La ciudad liberada”) fue considerada la Mejor Canción de Rock del año y seguramente sonará muy fuerte en un set que no escatimará clásicos de todas sus épocas. Además de haber vendido más de 3 millones y medio de álbumes en toda su carrera, Páez es un artista integral: este año, además, editó su nueva novela “Los días de Kirchner”; mientras prepara la banda sonora para la película “Camino Sinuoso”. Por su parte, Vicentico está reactivando su carrera solista tras haber vuelto a ser el cantante de Los Fabulosos Cadillacs por un par de años. Con su grupo de toda la vida editó la ópera rock “La salvación de Solo y Juan” (2016) y volvió a girar por todo el mundo. El punto más alto del último tour Cadillac fue el show en el Madison Square Garden, en el que registraron el álbum en vivo “En vivo en The Theater at Madison Square Garden”. Durante los años de los Cadillacs, Vicentico construyó un camino en solitario cimentado por no pocos hits: son los temas de esos seis discos los que sonarán en el festival. +información www.lollapaloozaar.com