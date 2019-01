¿Será varón? ¿Será mujer?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara varió en 2013 el sistema de reemplazo por renuncia o muerte de un integrante. La decisión es del cuerpo que está tensionado entre sectores internos y el colectivo femenino.

Mario Cáffaro / mdcaffaro@gmail.com

En febrero, cuando se reanude la actividad parlamentaria, la Cámara de Diputados deberá decidir qué criterio aplicará para ocupar la banca dejada vacante por la muerte de la radical Claudia Moyano. Hasta agosto de 2013, el procedimiento era simple: ante la muerte o renuncia de un diputado asumía quien seguía en la lista confeccionada por el Tribunal Electoral tras cada acto electoral. El orden estaba establecido y se cumplía.

En agosto de 2013, en votación dividida, el cuerpo le tomó juramento a la joven Mariana Robustelli pese a que por orden de lista le hubiera correspondido hacerlo a otro justicialista, Julio López. Semanas antes había fallecido Silvia De Césaris. El justicialismo tenía la mayoría de la Cámara, mayoría fragmentanda en una decena de subbloques. Luis Rubeo presidía la Cámara tras haberse impuesto internamente en diciembre de 2011 a María Eugenia Bielsa que había encabezado la lista que le había permitido al PJ un holgado triunfo en la categoría Diputados pese a que el socialista Antonio Bonfatti fue elegido para la gobernación. Solo 19 de los 49 diputados avalaron que sea Robustelli, otros cinco votaron para que sea López, varios se abstuvieron y otros faltaron para no avalar esa decisión.

Los que impulsaron a Robustelli sostuvieron el argumento que una mujer debía ocupar la banca dejada vacante por otra mujer para mantener el cupo en la integración del cuerpo. En el fondo, sectores del PJ usaron el cupo para evitar que asuma un diputado ligado a Bielsa.

Desde aquel momento hubo varios proyectos para incluir en el reglamento de la Cámara el procedimiento a seguir. Nunca hubo acuerdo para llevarlo al recinto y hay un vacío o la remisión a la ley electoral. Para entendidos en el funcionamiento del Poder Legislativo se niegan a hablar de vacío legal y remiten al reglamento del Senado sobre la materia que en su artículo 9 dice que reemplaza el que sigue en la lista.

Otro dato no menor desde el punto de vista político es que desde 2015 a la fecha la Cámara de Diputados votó dos veces un proyecto de ley para disponer la paridad de cargos en la provincia, hecho que se frustró en el Senado pero que no será ajeno en la discusión que se abre ahora. La paridad de lista es ley a nivel nacional y si bien no está legislado en Santa Fe la mayoría de los pre candidatos a gobernador pretende listas legislativas con mujeres y hombres en forma alternada.

Moyano, radical, oriunda de la ciudad de San Lorenzo, falleció el último martes víctima de un cáncer. Integraba la bancada del Frente Progresista y había llegado desde el MAR, uno de los sectores internos de la UCR. Antes fue presidenta del Concejo Municipal de su ciudad y era una aliada política del intendente Leonardo Raimundo. El espacio del MAR hoy está muy cerca de Cambiemos aunque no sería la postura de Raimundo.

El orden de lista de Diputados elaborado en 2015 por el Tribunal Electoral tras la elección ubica a tres hombres en la sucesión y recién en cuarto lugar a una mujer. La prioridad es de Fabián Bastía, hoy vicepresidente del directorio de la EPE y enrolado en el espacio radical NEO. Le sigue otro radical, Eduardo Movigliatti, del dpto San Martín, y luego el socialista Dante Pereson de Villa Ocampo. Recién después es el turno de Susana Beatriz Bertone, radical, vecina de Sa Pereira, dpto Las Colonias, militante del MAR y para quien reclaman la banca desde varios sectores políticos.

Algunas posturas

La salida de Moyano deja a la Cámara con 17 mujeres sobre 50 integrantes. Se cumpliría el cupo femenino que en la provincia rige para las listas, no para los cargos. Pero pesan los antecedentes del caso Robustelli y las dos votaciones sobre paridad impulsadas por el colectivo de mujeres del cuerpo. También jugará el proceso electoral ya en marcha . “Mujer reemplaza a mujer” coincidieron en afirmar Silvia Ausburger (Igualdad y Participación) y Alejandra Vucasovich (Cambiemos) paradas desde distintos puntos de vista políticos pero levantando la misma bandera femenina.

Para el presidente de la bancada del NEO, Edgardo Martino, la banca le corresponde a su representante Bastia. El vicepresidente de la EPE parece alejado de la disputa y ‘enchufado’ en la gestión de una empresa que también padece los inconvenientes climáticos que repercuten en el servicio. El NEO hoy es el principal aliado radical del socialismo y el sector intentará conformar una mayoría que avale esa posición. También sería la postura de justicialistas como Rubeo que entienden que hoy no está violada la representación femenina y por ende corresponde aplicar el corrimiento.

Para el MAR después de las dos votaciones de la ley de paridad, se deberá aplicar el reemplazo de mujer por mujer.

Son los primeros posicionamientos donde a partir del caso Robustelli todo puede ser posible. El vacío reglamentario da lugar al juego político donde la resolución está en manos del cuerpo. De no haber acuerdo, los derrotados intentarán el camino de la justicia que siempre opta por ‘no meterse’ y en los hechos validar la decisión que tomen las mayorías en el recinto.

El juego está abierto, el resultado -por ahora- es incierto.