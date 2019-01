"Voy a un país donde el futbolista se potencia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero colombiano firmó un contrato por dos años. El club sabalero cuenta con el 50 por ciento de los derechos económicos y el presidente de Independiente Santa Fe confesó que “Wilson tendrá la posibilidad de una rápida salida al mercado asiático”.

A sus 31 años, para este delantero oriundo de Montería y que se ha convertido en un verdadero trotamundos y con el enorme antecedente de llegar con el cartelito de goleador de la última Libertadores, el paso a Colón y la posibilidad de mostrarse en un fútbol competitivo y de gran vidriera, es una oportunidad que le da el fútbol justo en la etapa de mayor maduración del jugador. Por eso, Wilson Morelo tiene el sueño de conquistar rápidamente al hincha sabalero y aprovechar esta transferencia que, por lo que indica el presidente de Independiente Santa Fe, puede ser el resorte para una futura transferencia al fútbol asiático.

Wilson Morelo ya está en tierra argentina y dijo que “para mí, ir a Argentina es un reto en mi carrera y quiero marcar muchos goles y crecer. Vamos con muchas ganas y fe de que las cosas van a salir bien. No quiero desaprovechar esta oportunidad”, señaló en declaraciones formuladas a “La Central Deportiva” de Cadena 3.

“Sé que es un fútbol de más marketing, con muchos equipos de historia y que la carrera del futbolista se potencia. Siempre quise ir a Argentina. Acá en Independiente Santa Fe estaba muy bien, tenía dos años y medio más de contrato pero me gustó esta posibilidad”, señaló el delantero, que marcó 9 goles en la última Libertadores.

“Hablé con Gerardo Bedoya esta mañana y me dijo que Santa Fe es una ciudad bonita y un lindo club”, indicó, en referencia al ex lateral por izquierda que estuvo en Santa Fe hace más de diez años, dejando también su sello, como ocurrió con otros colombianos como Giovanni Hernández y Totono Grisales, entre otros.

“Hice la pretemporada, jugué el torneo de verano y en la parte física llego ciento por ciento para que juegue cuando el profesor Comesaña lo indique”, reflejó, a la vez que hizo hincapié en el entrenador sabalero y señaló que “él me llamó y me dijo que quería contar conmigo, me conoce muy bien y me dijo que yo podía engranar en lo que él pretende. Nunca me dirigió, pero es muy importante para mí que me tenga con esos conceptos. Respaldaré con fútbol y goles lo que el profesor ha confiado”.

Sobre sus objetivos, voló alto y señaló que “voy con la ilusión de ser competitivo y así como hemos ganado un torneo internacional con Independiente Santa Fe, ¿cómo no hacerlo con Colón?”. También confirmó que “firmé contrato por dos años. Quiero llegar, enfocarme en rendir al máximo y con la bendición de Dios, marcar la mayor cantidad de goles”.

A pesar de haber sido goleador en varias oportunidades, nunca fue convocado a la selección colombiana. “Siempre se habló acá de estar en la selección por los goles y los títulos que logré, pero nunca pude conseguir que me convoquen. Pienso que Argentina me puede ayudar. Todavía estoy a tiempo”, señaló.

Por su parte, el presidente de Independiente Santa Fe, Juan Andrés Carreño, confirmó que Colón adquirió el 50 por ciento de la ficha del jugador. En realidad, los dirigentes sabaleros pretendieron comprar la totalidad del pase y esto puso, a la operación, en duda. Pero hay motivos concretos por los cuáles Independiente Santa Fe no quiso desprenderse de la totalidad del pase.

“No voy a dar cifras porque hay una cláusula de confidencialidad y somos muy respetuosos de ello. Wilson es nuestro gran ídolo y referente en los últimos años. Los equipos de fútbol no pueden ser cárceles, los jugadores tienen derecho a crecer, a volar y si bien acá gana mucho dinero, el presidente de Colón hizo un gran trabajo y logró un punto de acuerdo con Wilson. Estamos pensando más en el jugador que en nuestra institución, pero también estamos jugando a la reventa a Asia o China. Ayer nomás recibió una oferta muy importante de Arabia pero la desechamos por respeto a Colón. Hay muchas posibilidades de que tenga mercado futuro sin dudas en los mercados asiáticos”, dijo el presidente del club de Bogotá.

Sobre las características de Morelo, dijo que “es un jugador que lucha los 90 minutos, mete durante todo el partido y es un ser humano muy espiritual y religioso, con una familia muy bonita”.



También confirmó, Carreño, que vendrá a Santa Fe. “Le dije al presidente Vignatti que los acompañaré en mayo cuando hagan la inauguración de la nueva tribuna”, concluyó.

"Presidente, estoy hecho”

Con las incorporaciones de Wilson Morelo y Cristian Esparza, Colón tiene ya los refuerzos que ha solicitado Julio Comesaña.

“Presidente, con esto ya estoy hecho”, es lo que le habría señalado el técnico uruguayo a José Vignatti. De todos modos, no hay que descartar la posibilidad de que se sume alguno más, pero no Santiago Vergini, cuyo nombre se había mencionado en algunas redes sociales sin ningún tipo de asidero.

¿Favio Alvarez?. El volante de Atlético Tucumán —que hoy es titular en el equipo del Ruso Zielinski— es una “vieja” aspiración de Vignatti y esta semana hizo una oferta que, según dicen, habría rondado el millón de dólares para contar con sus servicios. Desde Atlético, la contestación es que sólo sale por la cláusula, que es de 2 millones de dólares. Dicen que Vignatti no bajará los brazos y seguirá insistiendo.