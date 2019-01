Volcó un colectivo en la autovía 19, a la altura de Sa Pereira

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la mañana de este domingo, un colectivo con 36 pasajeros volcó en la Ruta 19, a la altura de Sa Pereira. Por el suceso, varias personas con heridas leves fueron trasladadas al Hospital Cullen.

Un micro de larga distancia con 36 pasajeros volcó hoy en la autovía 19 cuando se dirigía de Misiones hacia Córdoba, a la altura de la localidad santafesina de Sa Pereira y varias personas resultaron heridas.

El accidente se produjo alrededor de las 7.00 de este domingo entre los kilómetros 64 y 65 de la mencionada autovía y fue protagonizado por el interno 3230 de un ómnibus de la empresa Crucero del Norte que había partido en la noche del sábado de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Posadas.

Según trascendió, el chofer habría intentado pasar a un auto e hizo una maniobra amplia que provocó que el micro toque la banquina, tras lo cual volcó y como consecuencia de ello varios pasajeros sufrieron heridas de diversa consideración.

De inmediato, las personas lesionadas fueron trasladadas hacia el Hospital José María Cullen, de la capital santafesina, y el subcomisario Nicolás Fabre señaló: "En un principio, ninguno de los heridos estaría grave".

En tanto, uno de los pasajeros que viajaba en el micro reveló: "Justo me desperté y tuve la sensación de que veníamos patinando. Después el micro golpeó con algo y tumbó. Tuve la suerte de que un minuto antes me desperté y me dio la posibilidad de reaccionar".

El joven, quien regresaba de pasar sus vacaciones en Río de Janeiro, señaló acerca del accidente: "El chofer se tiró a pasar un auto y quedó muy abierto, pisando la banquina que está muy floja por la lluvia. Se fue de cola y terminó volcando".

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Vial junto con personal de bomberos y ambulancias.