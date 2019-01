https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 27.01.2019 - Última actualización - 12:53

12:49

Este domingo, el municipio colocó tres bombas para mantener en condiciones la calle que recorre el barrio. Hay viviendas con agua y otras al límite. La onda de crecida del Salado también atraviesa la ciudad.

Vuelta del Paraguayo: la crecida y las lluvias agravaron el escenario

Con el río oscilando cerca de los 5,20 metros en el Puerto de Santa Fe y las lluvias del sábado, el camino que recorre La Vuelta del Paraguayo acumuló agua en algunos tramos y era complicada la transitabilidad en el día de hoy, con mucho barro y largos tramos anegados. El municipio colocó tres bombas para sacar el agua y mejorar la situación.

Como sucede cada vez que hay una crecida ordinaria en la cuenca del Paraná, La Vuelta del Paraguayo es el primer barrio que la siente, porque son terrenos bajos que están fuera de los sistemas defensivos de la ciudad. Una recorrida que realizó El Litoral este domingo confirmó que hay viviendas inundadas en las zonas más bajas, que están en el tramo final del barrio, y otras que están con el agua a muy pocos centímetros de ingresar.

Como sucedió en otras crecidas, los vecinos suelen preferir “resistir” todo lo posible en el barrio y solo evacuarse cuando no queda más remedio. Pero no todos están de acuerdo. “Yo tengo una beba de seis meses que tiene broncoespasmos y creo que es mejor evacuarme, porque le hace mal éste ambiente lleno de humedad. Cuando vinieron los equipos de salud me dijeron que trate de mantenerla alejada del agua”, le contó con ironía a El Litoral Natalia Rojas.

En esta vivienda, todos los chicos —incluida la beba, que se llama Daira— se habían quedado sentados sobre las bolsas de arena que colocaron sobre el patio inundado. El agua está sucia y llena de la basura que arrojan en los taludes de los terraplenes en Alto Verde y también en La Vuelta del Paraguayo.

Juan Carlos Shut, uno de los primeros que se inunda en el barrio, necesita que le presten una canoa para poder ir y venir de los dos ranchos que construyó en un terreno que tiene medio metro de agua. En el Puerto de Santa Fe, el río midió 5,19 metros al mediodía del domingo, una altura que está unos centímetros por encima del nivel que pronóstico el Instituto Nacional del Agua (INA) para el 29 de enero (5,12 metros). Hacia el 6 de febrero, la proyección del INA es que bajaría a 4,80 metros, por eso se intenta que los vecinos se puedan quedar en el barrio.

El Salado, también alto

La onda de crecida del Salado está atravesando el área metropolitana de Santa Fe y Santo Tomé. En la costanera santotomesina, este domingo superó los 5,30 metros y se “comió” casi toda la zona de arena del balneario municipal. Hasta el momento, el nivel en el puente de la ruta 70, cerca de Recreo, oscila entre los niveles que proyectó la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia (entre 5,33 metros y 5,66 metros). En Santa Fe se sigue con atención la situación de las familias que están en el barrio La Vieja Tablada, que está fuera de las defensas de la circunvalación.