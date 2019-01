https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.01.2019

19:42

Persistencia Frigerio afirmó que Macri y todos los gobernadores de Cambiemos "van a ir por la reelección"

El Litoral / Telam



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que el Presidente Mauricio Macri y los gobernadores de las provincias en las que actualmente gobiernan representantes de Cambiemos, a excepción de Mendoza, "van a ir por la reelección", ya que "los problemas de la Argentina necesitan persistencia en este rumbo".



A su vez, remarcó que "los problemas de la Argentina son de una enorme complejidad", y que están trabajando para consolidar una salida a la crisis cambiaria ya que es importante "no volver a caer en una crisis como la que se vivió a partir de abril del año pasado, y para también recuperar el crecimiento". "Nuestro Presidente y los gobernadores de las provincias que gobierna Cambiemos van a ir por la reelección", afirmó Frigerio en una entrevista con La Capital de Mar del Plata publicada hoy.



Según el ministro "el desafío es que tanto el Presidente como María Eugenia (Vidal), como Horacio (Rodríguez Larreta) en la Ciudad y Gerardo Morales en Jujuy repitan su mandato. En el caso de Mendoza, (Alfredo) Cornejo no tiene habilitada esa posibilidad desde el punto de vista constitucional. Y en Corrientes ya se votó a gobernador el año pasado".



Consultado por un posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires dijo que "no es una decisión que se haya terminado de tomar", pero que "hay que analizarlo en función de lo que está ocurriendo, que es que la gran mayoría de las provincias está separando la elección de la nacional". Al respecto, dijo que una decisión en este sentido traería "algunas cuestiones positivas", como que "el electorado concentra su mirada y su atención en la cuestión local, cuando muchas veces eso se diluye en una elección nacional", y también "su lado negativo" ya que "implica mayores erogaciones para el Estado y el hecho de que la gente tenga que votar varias veces en el año".



Sobre la situación económica del país afirmó que "la economía argentina es frágil frente a los shocks externos, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea y darles respuesta a las demandas de la gente, que son entendibles".



Por último, consultado por las próximas elecciones y una eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo: "Hay que trabajar para que la Argentina tenga una alternativa al oficialismo republicana, con la cual podamos trabajar en definir las políticas de Estado, los grandes lineamientos que permitan encarar un camino hacia el desarrollo económico y social". "Todavía eso está en conformación", apuntó Frigerio, que aseguró no compartir la idea que al Gobierno le convenga polarizar con la ex mandataria. "Todo lo que podamos aportar desde el Gobierno para que esa oposición se termine de construir lo vamos a hacer, pero esa idea de que desde el Gobierno uno puede definir lo que la gente piensa o vota es una idea que no comparto", concluyó.