Rodeaba la incertidumbre a los resultados electorales en La Rioja

Tanto el oficialismo del gobernador Sergio Casas como la oposición política, celebraron en las primeras horas de esta noche por los resultados de la consulta popular que procura rehabiliar la re-reelección del dirigente justicialista.

Redacción de El Litoral / politica@ellitoral.com / NA / Télam / El Litoral

Según los voceros del gobernador, la oposición no alcanzó el piso del 35 por ciento que impediría la reelección de Casas mientras que desde Cambiemos y otros partidos políticos se destacó el bajo nivel de participación en los comicios del domingo lo que fue leído como un rechazo a la iniciativa gubernamental.

Pese a que solamente se votaba por “No” o por “Sí”, para permitir la reelección de Casas, el escrutinio oficial fue sumamente lento. Pasadas dos horas y media de cerrados los comicios, no se alcanzaba el 30 por ciento de las mesas escrutadas. Pero el dato que remarcaban los dirigentes de la oposición fue el nivel de participación que apenas rozaba el 13 por ciento del padrón.

El presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, aseguró tras finalizar la votación, que la jornada trascurrió en forma “normal, sin mayores contratiempos”.

“Hubo algunos inconvenientes en pocas mesas, pero fueron resueltos de manera inmediata, y aunque existieron algunas presentaciones de partidos políticos, las mismas resueltas por este Tribunal”, precisó.

Cambiemos protestó porque efectivos de Gendarmería no estuvieron presentes en todas las escuelas en las que se votó; una tarea de la que también formó parte la Policía de La Rioja.

“Esto fue dispuesto por el Tribunal, previamente al inicio de la elección, por pedido de Gendarmería y Policía de la Provincia”, destacó Brizuela.

En un comunicado oficial, Cambiemos en La Rioja aseguró que “más del 60 por ciento de los riojanos se negó a participar de la enmienda popular para modificar la constitución provincial”; “el gran ausentismo de la ciudadanía en las urnas es un mensaje contundente, de rechazo a las pretensiones re-reeleccionistas de (Sergio) Casas”, dijeron.

La senadora nacional, Inés Brizuela y Doria, de Cambiemos, destacó que “como era de esperar la consulta tuvo escasa adhesión de la ciudadanía, el gobierno no logró la legitimación que exige la constitución”.

“Al faltazo de los riojanos en las urnas, hay que sumar una serie de irregularidades, que incluyeron una movilización, compra de voluntades y todas las formas de clientelismo que suponíamos, y que fueron oportunamente puestos en conocimiento por nuestros fiscales y militantes y denunciados ante la justicia electoral”, agregó la senadora.

Julio Martínez, legislador de Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, dijo que los seguidores de Casas “seguramente querrán interpretar este resultado a favor de ellos, pero más allá de que la quieran vender, hoy perdieron”; y concluyó: “esta maniobra (por la Consulta) quedó deslegitimada”.



Porcentaje

Desde el Tribunal Electoral aún no proporcionaron porcentajes de la cantidad de ciudadanos que fueron a votar, ni tampoco del Partido Justicialista. Para que la enmienda sea rechazada, según el Tribunal Electoral, debe votar por el NO el 35% o más del padrón (98.500 votos). El padrón de La Rioja habilitó a unas 280.500 personas a votar por Sí o No. Si la enmienda es rechazada en la consulta, Casas no podrá buscar su segundo periodo como gobernador en 2019.



Números bajos

Con el 40 por ciento de las mesas escrutadas el “Sí” a la re-reelección del gobernador Casas alcanzaba el 9,62 % del padrón mientras que el “No” totalizaba el 7,28 por ciento.