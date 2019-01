Camila Nievas, una joven promesa para la música popular argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven santafesina resultó ganadora en la categoría solista vocal y actuó anoche en la plaza Próspero Molina.

Diego Montejo

Participar del Pre-Cosquín es, para todo artista, una experiencia inolvidable, esto sin importar el resultado que se obtenga. Sólo el hecho de concursar en tal certamen es, en sí mismo, un aprendizaje único e irrepetible. Camila Nievas (21) es uno de esos casos; una joven santotomesina que fue en busca de un deseo y de la oportunidad de abrir nuevos caminos en su carrera artística y lo cumplió.

Fue la segunda vez que participaba. En la primera ocasión, fue finalista por la sede Santo Tomé, llegó a la final en la Próspero Molina, pero no pudo superar ese paso. Como consecuente con su deseo y sin frustraciones, decidió ir nuevamente por ese galardón y se inscribió en la sede Crespo de la provincia de Entre Ríos. Otra vez todo el recorrido y sus instancias, la misma sensación de ansiedad, pero esta vez las cosas fueron distintas, al consagrarse como la ganadora del Pre-Cosquín en la categoría de solista vocal.

La final fue hace tan sólo una semana, Camila dice que, desde que llegó a Santo Tomé, no pudo dormir, que los nervios la carcomieron la noche de la final, donde el tiempo parecía estar detenido y el veredicto no llegaba nunca. Fue al amanecer que se enteró que había ganado.

Mediante un llamado telefónico atendió a El Litoral antes de su actuación. La cantante dice que se la jugaron muy fuerte con la propuesta que presentaron al jurado. “Era ir por más o hacer más de lo mismo”, agrega la joven a quien el escenario Atahualpa Yupanqui la recibió nuevamente como ganadora en la noche del domingo donde tuvo un espacio para mostrar su arte y donde recibirá la distinción por parte de la Comisión de Folclore del festival.

—¿Haber ganado este concurso es parte de tu carrera o es el comienzo de una carrera artística?

—Yo estudio el Profesorado de Nivel Inicial, a parte de la música, son las dos metas que tengo en la vida, creo que van de la mano.

—¿Cómo te sentiste, qué cosas pudiste aprender y notar de este certamen como útiles para tu conocimiento artístico?

—Una de las cosas que me llamó la atención es el alto nivel de los participantes de todos los rubros. Por otro lado, dijimos, esto es como una ruleta ya que son tres personas las que deciden si pasás o no. Lo vimos de esa forma, si nos iba bien buenísimo y, si nos iba mal, volveríamos el año próximo. Yo creo que juega mucho la gente, más allá de la decisión del jurado.

—¿Por qué elegiste como posibilidad de establecer una carrera el Pre-Cosquín?

—Yo, personalmente, no me lo tomé como una competencia. Por otro lado, creo que Cosquín es una manera de hacerte ver, que es lo que buscábamos, sobre todo con gente relacionada al mundo de la música.

El simple hecho de concursar compitiendo me daba la posibilidad de hablar con gente, por ejemplo, los miembros del jurado, y que me puedan aconsejar un poco, sobre todo porque es gente a la cual admiro. Personalmente, creo que es la manera más correcta de llegar al escenario mayor.

—¿Actuás habitualmente en tu ciudad?

—Sí, seguido, en centros culturales, hemos estado en el anfiteatro. Estamos abiertos a todo evento que se pueda organizar, amo mi ciudad y me siento feliz de cantar aquí.

—¿Desde qué edad cantás?

—Desde los cinco años cuando mi abuelo me enseñó a tomar un libro y a cantar lo que leía. La música estuvo presente en mi vida siempre, mi papá escuchaba mucha música. Comencé a estudiar canto a los 15 años, di mis primeros pasos con el melódico. Fue a los 17 años cuando mi profesor, Mario Pozzo, me invitó a participar del Festival del Paso del Salado. Ahí descubrí el folclore con Claudia Piran y Tamara Castro. Mario me hizo una lista de temas para que escuche y así fue cómo me preparé para el primer grupo que tuve.