Por el momento, los hinchas de Colón sancionados no podrán ingresar al estadio

De acuerdo a lo que averiguó El Litoral, los 137 hinchas de Colón sancionados por asistir al partido frente a Patronato en Paraná, no están en condiciones de ingresar al estadio esta tarde. Al mediodía, podría haber un comunicado de Nación que modifique la cuestión.

El Litoral De acuerdo a las averiguaciones que realizó El Litoral, a horas de la mañana de este lunes, continúa vigente la medida disciplinaria para con los 137 hinchas Sabaleros sancionados por asistir al partido frente a Patronato, en Paraná. Tenés que leer A la cancha, el Colón del Profesor De esta manera, por el momento, estas personas no están autorizadas a ingresar al Brigadier López, cuando Colón reciba a Argentinos Juniors este lunes desde las 19. Si la medida continúa de esta manera, los hinchas que estén en la lista y sean sometidos al control del programa "Tribuna Segura", quedarán apartados con la prohibición de entrar a las tribunas. Igualmente, desde el entorno de la dirigencia de Colón son optimistas en que Nación pueda rever la sanción y enviar un comunicado este lunes al mediodía, dando de baja la prohibición y permitiendo a los socios asistir al espectáculo. Luego de conocerse la sanción, el pasado 14 de enero, desde el club se comenzó con la defensa de los hinchas y, en una entrevista, el presidente Vignatti expresó: "Haremos todo lo que se pueda para que esto se esclarezca, y no perjudique a personas que son genuinos simpatizantes. Se está cometiendo una gran injusticia con esta determinación, y mucho más con el nombre que se les quiere dar (barrabravas), que es totalmente absurdo”.

