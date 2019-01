https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cinta del superhéroe africano ganó el premio más importante del Sindicato de Actores, que anticipa varios puntos para la valoración en los Oscar.

SAG Awards 2019 "Black Panther" se lleva el premio a Mejor Elenco en Película

Redacción de El Litoral

“Black Panther” acaba de hacer historia en los SAG Awards 2019. La cinta de Marvel acaba de ganar el premio a Mejor elenco en película. Como se recuerda, las nominaciones de “Black Panther” los SAG o los Oscar están envueltos en la polémica. Varios usuarios de las redes sociales indicaron que la cinta de Marvel es buena, pero no al grado de tener una opción al Oscar.

Lo único cierto es que “Black Panther” fue un éxito en los cines de varios países. Marvel arriesgó en realizar una película de un superhéroe poco conocido y se ganó grandes elogios.

“Black Panther” cuenta con siete nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. El Oscar tendrá lugar el domingo 24 de febrero de 2019.

Ganadores

La gala se celebró justo después de la nominación a los premios de la Academia y apenas antes de que comience la votación para elegir a los ganadores. Megan Mullally (“Will & Grace”) fue la anfitriona de los SAG Awards 2019.

El primer ganador de la noche fue Tony Shalhoub, en la categoría Mejor Actor de una Serie de Comedia, por “The Marvelous Mrs. Maisel”. Rachel Brosnahan ganó en la categoría Mejor Actriz de una Serie de Comedia por el mismo programa, que redondeó su triunfo con el premio a Mejor Reparto de una Serie de Comedia.

Emily Blunt ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por “A Quiet Place” (estaba nominada también como protagonista por (“Mary Poppins Regresa”).

Mahershala Ali ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por “Green Book” (su compañero Viggo Mortensen no pudo hacer el doblete como Actor Protagónico).

Darren Criss ganó en la categoría Mejor Actor en una Serie o Película para Televisión, por su papel en “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”. Patricia Arquette ganó en la categoría Mejor Actriz en una Serie o Película para Televisión, por su papel en “Escape at Dannemora”.

Jason Bateman ganó en la categoría Mejor Actor de Serie Dramática, por su labor en “Ozark”. Sandra Oh ganó en la categoría Mejor Actriz de Serie Dramática, por su participación en “Killing Eve”. El Mejor Reparto en Serie Dramática fue para “This is us”, por segundo año consecutivo

Rami Malek ganó el premio a Mejor Actor Principal de cine por su interpretación de Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”, mientras que el premio para la interpretación femenina cinematográfica se la llevó Glenn Close, figura en “The Wife”.

Entre pares

A diferencia de otras ceremonias de premios que también honran a directores, guionistas y otros, los Premios SAG se enfocan únicamente en el oficio de la actuación.

“Es realmente un premio de colegas y es muy significativo porque convertirse en miembro del sindicato es un logro, y luego ser nominado y premiado por tus pares creo que es otro hito mayor para los actores”, dijo la productora ejecutiva Kathy Connell durante una entrevista reciente. “Es muy personal. Los asistentes se divierten. Nuestro show es diferente porque la sala se divierte. Lo consideramos la fiesta de los actores en la casa de los actores”.

Durante el espectáculo también se otorga un premio a la trayectoria que antecede a los SAG, pues se ha entregado desde 1962. Este año, el homenajeado es Alan Alda, a quien Connell califica como un “verdadero ícono de la TV y un hombre maravilloso”. Agasajados previos incluyen a Morgan Freeman, Carol Burnett, Betty White, Elizabeth Taylor, Sidney Poitier y George Burns.