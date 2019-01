https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.01.2019 - Última actualización - 13:33

El relevamiento se extendió hasta finales de marzo. Las dos nuevas metodologías para completar el censo y obtener el certificado necesario para realizar operaciones bancarias.

Actualidad Censo Nacional Agropecuario: Resta un 20 % por censar en Santa Fe

Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com



El tiempo para realizar el Censo Nacional Agropecuario se entendió hasta fines de marzo y se realizará de dos formas, explicó Martín Pelayo, coordinador del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

En la provincia de Santa Fe, queda aún pendiente de censar un 20% del total de la cobertura. La mecánica de barrida territorial terminó el 31 de diciembre. Desde esa fecha hasta finales de marzo vamos a seguir con una metodología de puntos fijos de censado que están geográficamente y estratégicamente definidos por toda la provincia”, señaló Pelayo.

Puntualmente, los centros de censado son nueve y están ubicados en Reconquista, Tostado, San Cristóbal, San Javier, Santa Fe, Rafaela, Las Rosas, Rosario y Venado Tuerto.

Para contactarse con alguno de estos puntos, se debe ingresar a la página web del CNA 2018, donde se encuentra el nombre y apellido del censista y un número de teléfono. “Los productores pueden elegir la localidad que le quede más cerca; sabemos que se mueven generalmente para comprar insumos, para ir al banco, realizar gestiones, etc. entonces pueden aprovechar el día que deban trasladarse a estos centros de influencia y concretar la entrevista”, dijo el coordinador.



A esta acción, para capturar al 20 % faltante, se sumará un sistema de convocatorias, donde se elaborarán vamos acciones junto con las comunas que manifiesten tener un alto porcentaje de productores que no han sido censados. “Vamos a ir a las comunas en días establecidos con un equipo volante a entrevistar a los productores. Esta modalidad está programada para febrero-marzo”.

Uno de los grandes reclamos y dudas de los productores es la necesidad de acceder al certificado censal. Respecto a esto, Pelayo explicó que no hubo ningún cambio en esta exigencia, excepto el plazo que se trasladó a marzo. A nivel país no se llegó a la expectativa de censado, por lo que se llegó a un acuerdo con el sistema estadístico nacional y los bancos en extender el plazo de exigencia. Aprovechamos esta oportunidad d para alcanzar a esta porción de productores que nos falta”.



Si bien aún no existe un análisis pormenorizado del proceso total, desde IPEC realizan ya buscan explicaciones a los obstáculos que se presentaron durante el relevamiento. “Hay 20 % que nos falta, que si bien no es mucho, está disperso por toda la provincia y generalmente son pequeños productores y queremos saber que sucedió. Creemos que esta extensión del operativo tiene que ver con la baja difusión del operativo, no llegó a lugares estratégicos, entonces quizá muchos productores no se enteraron, no conocían el impacto de no conseguir el certificado del censo. Esto quedó demostrado cuando las entidades bancarias comenzaron a exigir los certificados muchos productores salieron corriendo a buscar al censista”.



“Otro factor - explicó Pelayo- fue la implementación de las tablets en el procedimiento. “Al ser un operativo novedoso hubo algunos detalles técnicos y tecnológicos para ajustar en el durante, que generó dificultades en el tiempo de reglamento de los más de 200 censistas en campo que tuvimos en la provincia”