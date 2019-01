El médico denunciado no estaba alcoholizado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El examen de alcoholemia al profesional dio resultado negativo.



El exámen de alcoholemia realizado al médico del sanatorio Mayo dio resultado negativo.

Así lo confirmó el doctor Romeo Díaz Duarte (uno de sus abogados defensores) quien no obstante planteó algunas objeciones en cuanto a la extracción de orina que se le hizo al cuestionado galeno.

* “El análisis de alcoholemia en sangre dio negativo. El procedimiento se hizo con la cadena de custodia correcta y está todo filmando”, indicó Díaz Duarte en diálogo con El Litoral.

Sin embargo al ser consultado por las muestras de orina, el abogado dijo “desconocer” dicho trámite, “porque yo no estuve presente”. “A la medianoche supuestamente le hicieron esta extracción (no me consta porque no estuve presente).

Respecto a ese análisis dijo que “es un acto único e irrepetible. Y creo que se nos debió haber notificado por la cadena de custodia. Todos los resultados que pueda arrojar, ya sean negativo o positivo, su validez va a ser cuestionada por este defensor”, precisó.



El fiscal va a decir que está dentro de sus facultades. Pero no me parece de hacerlo a medianoche. ¿Por qué no se hizo a las 14 hs cuando se le hizo el análisis de sangre?, se preguntó.

Otro video

Más adelante Díaz Duarte indicó “el doctor no ha tenido ninguna responsabilidad en la muerte de esa mujer. Nosotros vamos a aportar también un video. Porque el video que se ha viralizado se editó. Hay una parte que no se colocó justamente para tratar de buscar alguna responsabilidad penal en el doctor. Ese otro video lo tenemos y lo vamos a aportar a la justicia como evidencia”, remarcó.

Agregó que “el doctor tiene golpes en su pómulo izquierdo, tiene hematomas visibles. Tambien presenta golpes en el cuello y espalda, producto de puñetazos y patadas. Está todo filmado. Pero hoy no nos interesa esta parte.

Lo que nos importa es expresar nuestra solidaridad con la persona fallecida y aportar todo lo que podamos en pos de esclarecer el origen de la muerte”.



Pecado capital

En cuanto al momento de la emergencia con la mujer, el abogado explicó que “el doctor no tuvo ningún grado de responsalibidad en ese hecho. Si el no hubiera bajado nadie estaría hablando de el. La señora no era su paciente. El doctor solo colaboró en la reanimación y después se separó. Y esa es la parte de ese video que se viralizó.

El bajó sin abrocharse el cinturón y con la camisa afuera porque escuchó que estaban en una emergencia y quiso colaborar. Ese fue su gran pecado capital”, aseguró.

El desde hace tiempo está bajo tratamiento médico en una clínica privada. Pero eso no lo inhabilita en su capacidad como médico. El fue una víctima más del famoso stress del médico terapista. Pero ahora está muy bien, recuperándose. Todo el mundo desde el punto de vista profesional habla muy bien de el. Pasó este momento y ‘carga la romana’ por una responsabilidad que no la tiene”, dijo.

Autopsia

“Hasta el momento por qué fallece esta mujer se desconoce. Hoy está el resultado de la autopsia y allí veremos que ha hecho el doctor como para que falleciera la mujer. Entendemos que nada hizo porque está muy claro todo”, prosiguió Díaz Duarte.

“Nosotros ahora vamos a pedir ahora que se haga lo antes posible la audiencia imputativa. Que preste declaración. Queremos deslindar cualquier atisbo de responsabilidad penal del doctor. El fiscal entiende que es autor de homicidio. Bueno... que sea absuelto o condenado. Pero queremos rapidez en la justicia”, culminó.