https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.01.2019

19:27

Golpea particularmente a las fábricas artesanales

La escasez de malta enciende el alerta al sector cervecero

Los pequeños productores tienen demoras de hasta un mes para recibir los pedidos. El cierre de uno de los principales proveedores, la mala cosecha de cebada en Europa y las exportaciones tentadas por el precio del dólar preocupan a las fábricas artesanales. Aseguran que si la situación no se normaliza en febrero se complicará la producción por falta de stock. Hay quienes debieron recurrir a insumos importados para no frenar las máquinas. “En este momento económico que atravesamos se nos hace imposible trasladar el precio al consumidor final”, coinciden.

Foto: Archivo El Litoral



Golpea particularmente a las fábricas artesanales La escasez de malta enciende el alerta al sector cervecero Los pequeños productores tienen demoras de hasta un mes para recibir los pedidos. El cierre de uno de los principales proveedores, la mala cosecha de cebada en Europa y las exportaciones tentadas por el precio del dólar preocupan a las fábricas artesanales. Aseguran que si la situación no se normaliza en febrero se complicará la producción por falta de stock. Hay quienes debieron recurrir a insumos importados para no frenar las máquinas. “En este momento económico que atravesamos se nos hace imposible trasladar el precio al consumidor final”, coinciden. Los pequeños productores tienen demoras de hasta un mes para recibir los pedidos. El cierre de uno de los principales proveedores, la mala cosecha de cebada en Europa y las exportaciones tentadas por el precio del dólar preocupan a las fábricas artesanales. Aseguran que si la situación no se normaliza en febrero se complicará la producción por falta de stock. Hay quienes debieron recurrir a insumos importados para no frenar las máquinas. “En este momento económico que atravesamos se nos hace imposible trasladar el precio al consumidor final”, coinciden.