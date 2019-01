https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.01.2019

20:01

50 años después

The Beatles y los ecos del recital en la terraza de Apple Music

Hace 50 años, The Beatles ofrecía, sin saberlo, su última actuación en un improvisado y sorpresivo concierto en la terraza del edificio donde funcionaba su discográfica Apple, a modo de punto final de las caóticas sesiones del disco y documental “Let it be”, que se convirtiría en un hito en su carrera y adquiriría una dimensión mítica con el paso del tiempo.

Fueron 42 minutos que constituyen un hito musical: el recital en la terraza de Apple Music fue el último brindado por The Beatles. Foto: Archivo Telam



